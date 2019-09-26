Рэпер ST поделился, что станет папой, выложив трогательный снимок с супругой

Участник "Версуса" и один из самых романтичных рэперов и его супруга, которую называют "русской Джоли", решили разделить свою радость с подписчиками.

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) женился на уроженке Твери Ассоль Васильевой в 2015 году, пишет портал "24СМИ". Но только сейчас пара, видимо, созрела для первенца. Новостью о том, что они станут родителями, влюблённые одновременно поделились в соцсетях.

Рэпер выложил в "Инстаграм", где у него более 450 тыс. подписчиков, трогательное фото, на котором он обнимает свою улыбающуюся супругу, нежно положив ей одну руку на живот. При этом вместе они показывают снимок УЗИ. А в подписи Александр в очередной раз признался своей избраннице в любви.

Я буду папой! Люблю тебя, @assol13 ❤️ Александр Степанов (ST)

Сама Ассоль добавила ещё одно фото, где снимок УЗИ можно рассмотреть поближе. А поклонники с обеих сторон стали активно поздравлять счастливую пару с таким радостным событием. Но и звёздные коллеги тоже не остались в стороне. Тёплые слова и милые смайлы оставили Тимати, Гуф, Тимур Родригез, Юлианна Караулова и даже Шнур.

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