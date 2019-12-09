Рэперов HammAli & Navai обстреляли после сорванного концерта в Липецке

Артисты выступали в липецком клубе восьмого декабря, и сначала концерт сорвали из-за звонка.

Участники российского рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Громов и Наваи Бакиров обратились в отделение полиции села под Липецком с заявлением о том, что их "Мерседес" обстреляли. После сорванного концерта артисты стали объектом слежки — за ними последовала "Лада-Приора", из которой позже раздались выстрелы, пишет телеграм-канал Super.

При этом сначала поступил звонок от неизвестного о том, что здание клуба заминировано. Зрителей попросили покинуть помещение. Когда на место прибыли спецслужбы, эвакуировали более 500 человек, сообщает pronews48. Не все посетители даже успели забрать вещи из гардероба.

HammAli & Navai — российский рэп-коллектив, основанный в 2016 году. Дебютный студийный альбом группы JANAVI стал самым прослушиваемым альбомом в 2018 году по версии BOOM. В клипах дуэта на песни "Хочешь, я к тебе приеду" и "Пустите меня на танцпол" снимались блогеры Настя Ивлеева, Киевстонер и Маша Миногарова.