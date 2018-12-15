Лучший город Земли. Как рэперам предложили зазывать туристов

Госдума анонсировала конкурс для рэперов: музыканты должны записать треки о городах, чтобы туристы захотели туда приехать. Лайф выяснил, какие города уже раскручивали в русском рэпе.

Глава думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв анонсировал конкурс для рэперов "Безграничный рэп". В рамках творческого состязания исполнители должны представить песни и клипы о любом населённом пункте России. Примечательно, что Дегтярев просит в произведениях не только воспеть достоинства городов и сёл, а отразить настоящее положение дел. Дескать, если дороги плохие, то пусть поют про плохие дороги. Единственным ограничением для участников станет возраст — не старше 30 лет. Конкурс организуется под предлогом "развития молодёжного туризма". Запуск мероприятия запланирован на начало следующего года, а итоги будут подведены весной. Выиграет тот, чей клип сильнее остальных мотивирует зрителей на поездку в тот или иной регион. Победителей наградят путёвками по городам нашей необъятной родины.

Инициатива, безусловно, похвальная, и Лайф с нетерпением ждёт работ участников. Но, пока до их появления остаются месяцы, мы решили посмотреть, какие города уже воспеты в творчестве состоявшихся исполнителей.

Как оказалось, "географических" треков немало. Известные рэп-исполнители с особой трепетностью пишут треки и говорят о городах, где они родились и выросли. Ведь это те самые "улицы", которые их воспитали. Музыканты подробно рассказывают о "гетто", об уличных драках, о школе, где были "стрелки" и разборки, о первых автомобилях и первой любви в своём городе. Это своеобразная благодарность тому месту, с которого рэперы "поднялись", переехали в Москву или в Санкт-Петербург и стали известными.

Именно поэтому "география" в рэп-песнях довольно обширная, но больше остальных городов популярные исполнители облюбовали именно Москву и Санкт-Петербург. В активах многих звёзд, которые либо выросли, либо осели в столицах, есть одна, а то и несколько песен про Москву или Санкт-Петербург. У одного только Noize MC действие как минимум трёх треков разворачивается в Москве — "Не резиновая", "Кантемировская" и "Гимн понаехавших провинциалов". Рома Жиган упоминает "разговоры о рэпчике с Братеева" в песне "Наше движение". Тимати в тандеме с DJ.Smash признался столице в любви песней "Моя Москва". ST и вовсе сумел зацепить обе столицы в песне "Питер — Москва".

Москва — Петербург

Как мы уже заметили, Москву любят многие рэперы. Но выделить хочется именно группу Centr и исполнителя Гуфа. Centr в 2007 выпустил лиричную песню "Город дорог", в которой группа провела самую подробную экскурсию по ЦАО за всю историю русского рэпа. Особенно хорошо это заметно по строкам Гуфа, который хвастается своей мажорной жизнью в центре столицы.

"А я тут: Садовое кольцо вокруг — вот что мне нужно.

Я здесь, как обычно, — скромно.

От Красной площади пешочком и до дома…

Мимо мавзолея, где дедушка Ленин.

Мимо собора Блаженного Василия.

Мимо стройки, где раньше была гостиница "Россия",

На Москворецкий мост".

Позже уже отколовшийся от Centr Guf снова проведёт за руку своих слушателей по Москве в треке "Дома". В этой песне рэпер признаётся, что знает центр настолько хорошо, что может ходить по нему "даже с закрытыми глазами, даже тёмной ночью, даже наощупь".

"Тёмная ночь, город родной, Питер, я твой", — зачитал рэпер Шеff в конце 2000 года. Его дуэт с Купером тогда, 18 лет назад, казался чем-то новым. Рэп вообще был для России чем-то непонятным. И, конечно, в тексте не обошлось без бандитской тематики: угон автомобиля, продажная любовь, алкоголь и всё в этом духе. Если бы трек вышел сегодня, его вряд ли бы кто-то заметил. Но теперь это классика урбанистического русского рэпа.

Ростов-папа

В столицах рэперы колесили по проспектам и признавались городам в любви, но особняком среди всех "городских рэп-треков", пожалуй, стоит Ростов. Едва ли у кого-нибудь повернётся язык назвать его центром русского рэпа сегодня, но в недалёком прошлом в этом городе оформились такие современные звёзды рэп-сцены, как Баста и "Каста". "В это время задаёт новому дню ритм Ростов, получивший неформальный титул "Папа". Величавый Ростов-папа, Ворота Кавказа, лоно дикого азарта. И мне не важно, согласится ли со мной каждый, Кто бывал тут однажды", — спела группа "Каста" в 2002 году.

Василий Вакуленко, он же Баста, о том, что он ростовский парень, говорит очень часто. И не реже пишет об этом треки:

"Город, мой город, лишь ты всё помнишь,

Лишь ты всё знаешь, верю, помнишь обо мне.

Город мой город, время проходит,

Но остаётся память о тебе".

Провинция моя

После того как "Каста" и Баста стали звучать из каждой колонки, в рэп "ударились" сотни молодых парней в разных городах России. С 2004 года группа "Триагрутрика" (ТГК) из Челябинска в каждом альбоме посвящала треки своему городу. "Провинция моя, мой вечерний Че" — эта фраза стала практически народной. Её писали на стенах домов и в своих "статусах" в соцсетях. Альбом ТГК "Биг сити лайф" — это гимн уральской молодёжи 2010 года и сегодняшних дней, потому что ТГК по-пацански сказала своим слушателям: "Отсюда надо сваливать? Чёрта с два". Люди прониклись, видимо.

Известных рэперов с севера России практически нет. За всех отвечает якутский парень Леван Горозия — рэпер L’One, выступающий на лейбле Black Star. Его дуэт с Варварой Визбор "Якутяночка" несколько лет назад взорвал радиостанции и музыкальные чарты. Очень светлый и добрый трек, в котором Якутия описывается как искрящийся край, где будто рассыпали бриллианты. После такой песни туристы точно должны были потянуться в Якутск, чтоб "увидеть, как танцует якутяночка моя":

"Ну да, не Малибу, здесь пальмы не растут.

И вместо кросс скорее ты в унты обут и крут.

На сваях тут дома растут и рады тут всегда костру.

Ищи на карте мой Якутск, и будь уверен — тебя ждут!"

Но не все треки русских рэперов о городах написаны в позитивном или добром тоне. Группа "Кровосток" совсем в иной манере записала трек о городе Череповце. В интервью Юрию Дудю солист "Кровостока" Антон "Шило" Черняк сказал, что этот трек о "тяжёлой и невыносимой жизни в наших российских, постсоветских промышленных городах". Череповец приведён в качестве примера, музыканты не хотели обидеть именно этот город. Трек про любой подобный город. "Про Челябинск, например", — говорил Черняк.

Про Уфу в 2017-м вспоминали особенно часто, ведь главным музыкальным открытием того года стал её уроженец рэпер Face. Однако прославился этот исполнитель песнями не про свою малую родину, а про поездку в Санкт-Петербург. Тем не менее нашёлся среди земляков Face и более патриотичный уфимец-рэпер — Glebasta Spal. Ещё в 2014 году, до того как про Face узнал каждый школьник, он выпустил широко известный в узких кругах трек #ufaboyz. "Люблю свой город, тут вся моя лайф", — почти первой строкой выдаёт парень. Дальше исполнитель ещё несколько раз признаётся, что ему нравится Уфа. Потому что он "чувствует дыхание мегаполиса" и является его частью. К слову, друзья Glebasta Spal тоже в восторге от Уфы. "И каждый день я вижу в глазах своих друзей радость", — поёт рэпер.

Сибирский город Кемерово также не остался без внимания рэперов. Среди его полумиллионного населения нашлась пара творческих молодых людей, которые объединились в группу "Макулатура" и посвятили родному городу песню "Угольная пыль". Она далеко не помпезная, но картину Кемерова рисует весьма живую.

"Угольная пыль, центральные улицы, университет,

Дым тысячи труб, заводы "Химпром" и "Азот".

Не забывает "Макулатура" посетовать и на суровую погоду своего региона, поскольку температура там "стремительно падает гораздо ниже нуля". И не спасают даже одновременно надетые ветровка и три толстовки. По той же причине рэперы советуют слушателям: "Носи подштанники".

Начинающий рэп-исполнитель Nikki Maro в прошлом году выпустил трек, где в припеве он зачитывает: "Саратов не Сент-Луис, слушай, Волгоград не Хьюстон. Лос-Энгельс не Лос-Анджелес, а Волга не Миссури". В куплетах музыкант рассказывает о том, как "кружит" по улицам города с "корешами". Про достопримечательности Саратова и Энгельса строчек, честно сказать, нет. Но трек качает. И если получится у музыканта сделать несколько таких же стильных треков, возможно, что в тур по городам России он всё-таки поедет. Но не благодаря конкурсу от Госдумы, а благодаря плотному гастрольному графику и любви своих слушателей. Это, пожалуй, важнее грамот и наград.