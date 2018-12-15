Лучший город Земли. Как рэперам предложили зазывать туристов

Лучший город Земли. Как рэперам предложили зазывать туристов

Коллаж. Фото: © VK/ГУФ (GUF)

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Госдума анонсировала конкурс для рэперов: музыканты должны записать треки о городах, чтобы туристы захотели туда приехать. Лайф выяснил, какие города уже раскручивали в русском рэпе.

Глава думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв анонсировал конкурс для рэперов "Безграничный рэп". В рамках творческого состязания исполнители должны представить песни и клипы о любом населённом пункте России. Примечательно, что Дегтярев просит в произведениях не только воспеть достоинства городов и сёл, а отразить настоящее положение дел. Дескать, если дороги плохие, то пусть поют про плохие дороги. Единственным ограничением для участников станет возраст — не старше 30 лет. Конкурс организуется под предлогом "развития молодёжного туризма". Запуск мероприятия запланирован на начало следующего года, а итоги будут подведены весной. Выиграет тот, чей клип сильнее остальных мотивирует зрителей на поездку в тот или иной регион. Победителей наградят путёвками по городам нашей необъятной родины.

Инициатива, безусловно, похвальная, и Лайф с нетерпением ждёт работ участников. Но, пока до их появления остаются месяцы, мы решили посмотреть, какие города уже воспеты в творчестве состоявшихся исполнителей.

Как оказалось, "географических" треков немало. Известные рэп-исполнители с особой трепетностью пишут треки и говорят о городах, где они родились и выросли. Ведь это те самые "улицы", которые их воспитали. Музыканты подробно рассказывают о "гетто", об уличных драках, о школе, где были "стрелки" и разборки, о первых автомобилях и первой любви в своём городе. Это своеобразная благодарность тому месту, с которого рэперы "поднялись", переехали в Москву или в Санкт-Петербург и стали известными.

Именно поэтому "география" в рэп-песнях довольно обширная, но больше остальных городов популярные исполнители облюбовали именно Москву и Санкт-Петербург. В активах многих звёзд, которые либо выросли, либо осели в столицах, есть одна, а то и несколько песен про Москву или Санкт-Петербург. У одного только Noize MC действие как минимум трёх треков разворачивается в Москве — "Не резиновая", "Кантемировская" и "Гимн понаехавших провинциалов". Рома Жиган упоминает "разговоры о рэпчике с Братеева" в песне "Наше движение". Тимати в тандеме с DJ.Smash признался столице в любви песней "Моя Москва". ST и вовсе сумел зацепить обе столицы в песне "Питер — Москва".

Москва — Петербург

<p>Фото: © РИА Новости / Илья Питалев</p>

Как мы уже заметили, Москву любят многие рэперы. Но выделить хочется именно группу Centr и исполнителя Гуфа. Centr в 2007 выпустил лиричную песню "Город дорог", в которой группа провела самую подробную экскурсию по ЦАО за всю историю русского рэпа. Особенно хорошо это заметно по строкам Гуфа, который хвастается своей мажорной жизнью в центре столицы.

"А я тут: Садовое кольцо вокруг — вот что мне нужно.

Я здесь, как обычно, — скромно.

От Красной площади пешочком и до дома…

Мимо мавзолея, где дедушка Ленин.

Мимо собора Блаженного Василия.

Мимо стройки, где раньше была гостиница "Россия",

На Москворецкий мост".

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/guf_club" target="_blank">ГУФ (GUF)</a></p>

Позже уже отколовшийся от Centr Guf снова проведёт за руку своих слушателей по Москве в треке "Дома". В этой песне рэпер признаётся, что знает центр настолько хорошо, что может ходить по нему "даже с закрытыми глазами, даже тёмной ночью, даже наощупь".

"Тёмная ночь, город родной, Питер, я твой", — зачитал рэпер Шеff в конце 2000 года. Его дуэт с Купером тогда, 18 лет назад, казался чем-то новым. Рэп вообще был для России чем-то непонятным. И, конечно, в тексте не обошлось без бандитской тематики: угон автомобиля, продажная любовь, алкоголь и всё в этом духе. Если бы трек вышел сегодня, его вряд ли бы кто-то заметил. Но теперь это классика урбанистического русского рэпа.

Ростов-папа

<p>Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников</p>

В столицах рэперы колесили по проспектам и признавались городам в любви, но особняком среди всех "городских рэп-треков", пожалуй, стоит Ростов. Едва ли у кого-нибудь повернётся язык назвать его центром русского рэпа сегодня, но в недалёком прошлом в этом городе оформились такие современные звёзды рэп-сцены, как Баста и "Каста". "В это время задаёт новому дню ритм Ростов, получивший неформальный титул "Папа". Величавый Ростов-папа, Ворота Кавказа, лоно дикого азарта. И мне не важно, согласится ли со мной каждый, Кто бывал тут однажды", — спела группа "Каста" в 2002 году.

Василий Вакуленко, он же Баста, о том, что он ростовский парень, говорит очень часто. И не реже пишет об этом треки:

"Город, мой город, лишь ты всё помнишь,

Лишь ты всё знаешь, верю, помнишь обо мне.

Город мой город, время проходит,

Но остаётся память о тебе".

Провинция моя

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/triagrutrika_official" target="_blank">ТРИАГРУТРИКА</a></p>

После того как "Каста" и Баста стали звучать из каждой колонки, в рэп "ударились" сотни молодых парней в разных городах России. С 2004 года группа "Триагрутрика" (ТГК) из Челябинска в каждом альбоме посвящала треки своему городу. "Провинция моя, мой вечерний Че" — эта фраза стала практически народной. Её писали на стенах домов и в своих "статусах" в соцсетях. Альбом ТГК "Биг сити лайф" — это гимн уральской молодёжи 2010 года и сегодняшних дней, потому что ТГК по-пацански сказала своим слушателям: "Отсюда надо сваливать? Чёрта с два". Люди прониклись, видимо.

Известных рэперов с севера России практически нет. За всех отвечает якутский парень Леван Горозия — рэпер L’One, выступающий на лейбле Black Star. Его дуэт с Варварой Визбор "Якутяночка" несколько лет назад взорвал радиостанции и музыкальные чарты. Очень светлый и добрый трек, в котором Якутия описывается как искрящийся край, где будто рассыпали бриллианты. После такой песни туристы точно должны были потянуться в Якутск, чтоб "увидеть, как танцует якутяночка моя":

"Ну да, не Малибу, здесь пальмы не растут.

И вместо кросс скорее ты в унты обут и крут.

На сваях тут дома растут и рады тут всегда костру.

Ищи на карте мой Якутск, и будь уверен — тебя ждут!"

Но не все треки русских рэперов о городах написаны в позитивном или добром тоне. Группа "Кровосток" совсем в иной манере записала трек о городе Череповце. В интервью Юрию Дудю солист "Кровостока" Антон "Шило" Черняк сказал, что этот трек о "тяжёлой и невыносимой жизни в наших российских, постсоветских промышленных городах". Череповец приведён в качестве примера, музыканты не хотели обидеть именно этот город. Трек про любой подобный город. "Про Челябинск, например", — говорил Черняк.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/club8843854" target="_blank"><ins>Группа Кровосток</ins></a></p>

Про Уфу в 2017-м вспоминали особенно часто, ведь главным музыкальным открытием того года стал её уроженец рэпер Face. Однако прославился этот исполнитель песнями не про свою малую родину, а про поездку в Санкт-Петербург. Тем не менее нашёлся среди земляков Face и более патриотичный уфимец-рэпер — Glebasta Spal. Ещё в 2014 году, до того как про Face узнал каждый школьник, он выпустил широко известный в узких кругах трек #ufaboyz. "Люблю свой город, тут вся моя лайф", — почти первой строкой выдаёт парень. Дальше исполнитель ещё несколько раз признаётся, что ему нравится Уфа. Потому что он "чувствует дыхание мегаполиса" и является его частью. К слову, друзья Glebasta Spal тоже в восторге от Уфы. "И каждый день я вижу в глазах своих друзей радость", — поёт рэпер.

Сибирский город Кемерово также не остался без внимания рэперов. Среди его полумиллионного населения нашлась пара творческих молодых людей, которые объединились в группу "Макулатура" и посвятили родному городу песню "Угольная пыль". Она далеко не помпезная, но картину Кемерова рисует весьма живую.

"Угольная пыль, центральные улицы, университет,

Дым тысячи труб, заводы "Химпром" и "Азот".

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/makulaturabrat" target="_blank">макулатура</a></p>

Не забывает "Макулатура" посетовать и на суровую погоду своего региона, поскольку температура там "стремительно падает гораздо ниже нуля". И не спасают даже одновременно надетые ветровка и три толстовки. По той же причине рэперы советуют слушателям: "Носи подштанники".

Начинающий рэп-исполнитель Nikki Maro в прошлом году выпустил трек, где в припеве он зачитывает: "Саратов не Сент-Луис, слушай, Волгоград не Хьюстон. Лос-Энгельс не Лос-Анджелес, а Волга не Миссури". В куплетах музыкант рассказывает о том, как "кружит" по улицам города с "корешами". Про достопримечательности Саратова и Энгельса строчек, честно сказать, нет. Но трек качает. И если получится у музыканта сделать несколько таких же стильных треков, возможно, что в тур по городам России он всё-таки поедет. Но не благодаря конкурсу от Госдумы, а благодаря плотному гастрольному графику и любви своих слушателей. Это, пожалуй, важнее грамот и наград.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
Соавторы:
Наталия  Хомякова
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