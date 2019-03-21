19-летняя девушка заработала 23 млн, придумывая имена для китайских детей

19-летняя Бо Джессап из Англии заработала целое состояние благодаря идее, которую придумала во время поездки в Китай.

Бо было всего 16 лет, когда она отправилась с отцом в Поднебесную. Там друзья её папы попросили девушку придумать имя для их ребёнка. Бо понимала, что это серьёзно, но не смогла отказать.

Дело в том, что в Китае многие семьи хотят, чтобы у их детей были вторые имена — на английском. Они считают, что это поможет в устройстве на работу и при поступлении в университет за рубежом. Но из-за ограничений доступа к Интернету сами родители зачастую не могут посещать англоязычные сайты, чтобы выбрать подходящие имена. Что приводит к неловким ситуациям.

Когда я училась в школе, у многих китайских девочек были английские имена. Но некоторые были очень странными, например, Попкорн. И над ними смеялись из-за этого. <...> Поэтому давать ребёнку имя — это не только честь, но и большая ответственность Бо Джессап

И после поездки Бо, которая владеет китайским, решила помогать таким родителям. Девушка придумала сайт, где можно подобрать подходящее имя, исходя из нескольких характеристик. Сначала родители выбирают пол, а потом качества, которые они хотели бы видеть у своего малыша. И спустя несколько лет Джессап помогла назвать более 670 тыс. младенцев, пишет MamaMia. Что принесло юной бизнесвумен не только удовольствие, но и более £260 тыс. (около 23 млн руб.).