Сальма Хайек в честь 53-летия показала снимок в бикини, лишающий дара речи

Знойная красавица и номинантка на премию "Оскар" незаметно подошла к своему 53-летнему рубежу. Но, глядя на её фотографии, в это очень сложно поверить.

Мексикано-американская звезда "Фриды" и "Бандиток" 2 сентября отмечает день рождения. Накануне в честь этого она выложила горячий снимок, доказывающий, что время над ней не властно.

На пляжном фото Сальма позировала в голубом купальнике, подчёркивающим её пышные формы. И актриса просто шокировала своим молодым телом и отличной фигурой. Удивлённые фанаты не скупились на комплименты своей любимице, поставив под постом более 1,5 млн лайков.

Ты ещё никогда не выглядела настолько прекрасно lennykravitz

53 или 35? miquel_albertus

Я не могу поверить, что тебе 53. Ты выглядишь идеально salmahayekfanspage

Однако сама Сальма шутила в одном из интервью 2017 года, что в её возрасте артистка уже не обязана быть в идеальной форме, пишет Daily Mail. Хотя у неё есть причина следить за собой: чтобы не потерять мужа-миллиардера Франсуа-Анри Пино. Вместе пара воспитывает одиннадцатилетнюю дочь.

Иногда я говорю: "Мне 50 лет! Почему я должна хорошо выглядеть? Я уже нашла своего мужчину. Хотя потерять его я тоже не хочу" Сальма Хайек

А самым неприятным в старении звезда назвала не морщины или седые волосы. Хайек посетовала на то, что у неё упало зрение и теперь ей приходится пользоваться очками. Этот факт, по словам актрисы, очень её огорчает.

Худшей частью процесса старения стали мои глаза. Я визуал, но теперь даже читать не могу без очков... Это было очень, очень грустно Сальма Хайек

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