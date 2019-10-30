53-летняя Сальма Хайек поразила снимком в бикини, где она выглядит лучше некуда

Всемирно известная мексиканская актриса нечасто балует своих подписчиков снимками в купальнике. Зато когда такое событие происходит, их восторгу нет предела. В этот раз всё прошло по проверенной схеме, хотя не обошлось и без конфуза.

Недавно Сальма Хайек в своём инстаграме опубликовала фото, где позировала на траве, надев лишь красно-розовый купальник и прикрывшись ногами. Из украшений на актрисе было лишь кольцо, а волосы были распущены. Отсутствие макияжа не удивило фанатов, ведь Сальма всегда предпочитала естественность.

А вот что удивило поклонников, так это подпись под снимком "Обожаю черепашек на пляже". Не обнаружив никаких лишних элементов на фото, фанаты не преминули на это указать. Сальма, осознав ошибку, опубликовала второе фото — уже с черепахой. Но в этот раз с поиском рептилии тоже возникли проблемы, ведь звезда на новом снимке ничего скрывать не стала и показала себя во всей красе.

Как у тебя получается выглядеть так молодо?? elguzman4131

Ты вообще стареешь? Я твой фанат со времён "Отчаянного", видел недавно тебя в "Телохранителе киллера", ты ж ни на гран не изменилась gpalmer456

Вы до сих пор являетесь одной из самых прекрасных женщин на планете. Говорю это без каких-либо намёков — сам я счастливо женат, просто решил высказать своё скромное мнение. Вы обворожительны steve_weston_sr

В комментариях поклонники продолжили рассыпаться в комплиментах. Многие успокаивали актрису, что редкий человек прочитал подпись к её первому фото и уж точно все прикипели взглядом не к черепашке. А так зато теперь у фанатов есть не одно фото Сальмы в купальнике, а целых два.

Дочка смеялась над байками отца о романе с Сальмой Хайек, пока не увидела фото