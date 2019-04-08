"Непонятно, кому хуже". Самбурская бросила парня, несмотря на его большую любовь

32-летней звезде "Универа" Настасье Самбурской никак не удаётся наладить личную жизнь. Она откровенно рассказала подписчикам в "Инстаграме" о том, что закончила очередные отношения.

Настасья Самбурская в последнее время постоянно сталкивается с жизненными неурядицами: сначала она проиграла суд любовнице актёра Александра Головина, затем подверглась шантажу от бывшего арендодателя. А сейчас на своей странице в социальной сети "Инстаграм" актриса заявила, что разошлась с нынешним возлюбленным, пишет StarHit.

Подписчики звезды не знают, кем был этот молодой человек. На этот раз Самбурская решила не афишировать отношения. Осенью 2017 года она вышла замуж за актёра Кирилла Дыцевича, но брак продлился всего месяц, и все счастливые совместные фото пришлось удалять. Впрочем, и без фото актриса открыто рассказывает о переживаниях.

Какая же это хрень, когда расстаёшься с человеком, который тебя любил. Проще, если бы меня бросили. Непонятно, кому хуже Настасья Самбурская

Девушка с сочувствием замечает, что бывший парень её любил — расставшись с ним, она, видимо, заставила его страдать. Подписчики поддержали звезду: написали, что она поступила правильно и жить с нелюбимым мужчиной не стоит. Грустный пост Самбурская закончила фразой, что ей срочно нужно поехать в отпуск.