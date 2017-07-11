"Суперджет" столкнулся с французской жадностью

В производстве российского самолёта "Сухой Суперджет 100" значительную долю составляют иностранные комплектующие. По данным Лайфа, именно проблемы с их поставками могут серьёзно осложнить АО "Гражданские самолеты Сухого" (далее — АО "ГСС") выполнение контрактных обязательств перед заказчиками.

— Так, по линии сотрудничества с французской PowerJet имеются серьёзные риски с поставками двигателей на самолёты. Они связаны со сбоем поставок комплектующих в цепочке Snecma — "Сатурн", которые грозят срывом сроков производства воздушных судов в 2017 году, — рассказывает источник Лайфа в Минпромторге.

Кроме того, по его словам, со стороны ещё одного поставщика — французской компании Safran Landing System — "наблюдаются сложности в лояльности поставщика по поддержке конкурентоспособности SSJ 100 в части программы снижения издержек".

Если говорить проще, объясняет чиновник, то французы настаивают на увеличении цены комплекта системы шасси для серийного производства самолётов SSJ 100, в то время как АО "ГСС", напротив, стремится снижать затраты со всеми поставщиками. О потенциальных проблемах, с которыми может столкнуться ГСС, говорит и источник в российской компании.

Двигатель SaM146, производимый российским НПО "Сатурн" совместно с французской компанией Snecma (группаSafran), используется в качестве универсальной силовой установки для семейства региональных самолётов "Сухой Суперджет 100". Для управления программой создания двигателя SaM146 компания Snecma Moteurs (группа Safran) и ПАО "НПО "Сатурн" на паритетных началах учредили совместное предприятие PowerJet.

Safran отвечает за "горячую часть" турбореактивного двигателя SaM146 (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления, а также за систему управления, коробку приводов, мотогондолу). "ОДК—Сатурн" отвечает за "холодную" часть — вентилятор и турбину низкого давления, а также за общую сборку и установку на планер.

Производителю SSJ 100 — АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединённую авиастроительную корпорацию — ОАК) — поставлены 250 двигателей, план на 2017 год — более 70 SaM146. В городе Рыбинске сейчас действует созданное компаниями Snecma и ПАО "НПО "Сатурн" совместное предприятие "Волгаэро", производящее детали двигателя. SaM146 — единственный отечественный двигатель, сертифицированный по требованиям Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA).

Сейчас самолёты SSJ 100 имеют довольно высокую долю французской "начинки". Помимо уже упомянутых компаний в число поставщиков входят: THALES Avionics (авионика), Zodiac Aero Electric (система очистки лобовых стёкол, пульты кабины экипажа, сервисные пульты и заглушки, внешнее освещение, освещение кабины экипажа), Zodiac Aerotechnics (топливная система, выполнение опытно-конструкторских работ по кислородной системе экипажа и переносного оборудования), Le Bozec Filtration and Systems SA (система подачи гидрофобизирующей жидкости на лобовые стёкла), LEACH (блок управления нагрузками, лампы-кнопки), ELTA (аварийный радиомаяк), Michelin Aircraft Tyre (авиационные шины), Aerazur (детские спасательные жилеты), Artus Pacific Scientific (система электроснабжения) и другие.

Такая зависимость от иностранных комплектующих очень не нравится российской стороне, но пока она сделать ничего не может.

— В целом программа сотрудничества с французскими партнёрами реализуется штатно. Однако некоторые моменты вызывают у российской стороны озабоченность, — говорит чиновник Минпромторга, имея в виду риски срыва поставок со стороны партнёров и их желание увеличить цену на детали.

— Пока взаимопонимания по спорным вопросам не найдено, — уточняет он.