Пакуем чемоданы? Эксперты рассказали, когда откроют чартеры в Шарм-эль-Шейх

31 октября 2015 года в Египте взорвали в воздухе российский пассажирский самолёт, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через несколько дней было закрыто авиасообщение между Россией и Египтом — в полном объёме его не возобновили до сих пор.

Через другие страны

В начале января этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрет на перелёты не распространяется на рейсы в Каир и продажу туров в этот же город.

Однако русские туристы обрывают телефоны фирм в поисках путёвок в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Пока прямых перелётов по этим направлениям из России нет, путешественники выкручиваются по-своему.

Чтобы сейчас добраться до популярных египетских курортов, нужно отправляться через другие страны (например, Белоруссию или Турцию) или лететь до Каира, а после — часов пять-шесть на автобусе.

— Туристы сейчас в Египет попадают разными способами. Ту часть, которая попадает самостоятельно, мы не обсуждаем, а если говорить об организованных туристах, то туроператорам разрешена продажа туристических пакетов на базе регулярных рейсов до Каира, а дальше трансфер, — рассказала Лайфу PR-директор Tez Tour Лариса Аханова.

По жаре +30 даже с кондиционером удовольствие сомнительное. Кроме того, в турагентствах высказывают сомнения относительно качества вождения в стране.

— Дороги от Каира до Хургады хорошие. Но основная проблема там в том, что все экскурсии из Хургады в Каир практически всегда проводились в сопровождении полиции. Потому что египетские водители гоняют, конечно, бодро и весело, но не соблюдают правила дорожного движения. Поэтому, как правило, несколько автобусов собирались в колонну и они ехали в сопровождении полицейской машины, чтобы не было никаких недоразумений, — отметил директор по развитию сети турагентств "Глобал-трэвел" Сергей Самохвалов.

Длинные стыковки

Сайты по продаже авиабилетов Momondo, Aviasales и Skyscanner предлагают варианты стыковочных рейсов. Однако вместе с пересадками путь в одну сторону занимает до 49 часов.

К примеру, основная часть предлагаемых билетов на momondo — с двумя или тремя пересадками. Если смотреть на, к примеру, 15 ноября: сначала нужно добраться до аэропорта Эсенбога в Анкаре. Затем ждёте 4 часа и летите в Стамбул. Ждёте ещё 9 часов. И только оттуда — в Шарм-эль-Шейх. Итого в пути — около 21 часа. Стоимость — более 22 тысяч рублей.

Варианты с одной пересадкой тоже займут в общей сложности не менее девяти часов в одну сторону. Aviasales предлагает на то же 15 ноября перелёт примерно за 15 тысяч рублей. Пересадка в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен (подождать придётся четыре часа). И такой вариант — один из самых быстрых.

Самый долгий рейс — 49 часов 50 минут. Выглядит он следующим образом: из Москвы вы летите в Кишинёв, оттуда — в Стамбул. В Турции необходимо проехать между двумя аэропортами (прилетаете вы в Ататюрк, а продолжать путь нужно из Сабиха Гёкчен). В Офиру (аэропорт Шарм-эль-Шейха) вы доберётесь именно оттуда. Такое удовольствие стоит около 16 тысяч рублей.

Когда уже можно будет не придумывать тысячу обходных путей, рассказали Лайфу эксперты.

Так когда же

Президент России Владимир Путин выразил надежду на возобновление чартерных рейсов на курорты Египта в ближайшее время, о чём заявил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Об этом ранее сообщал Лайф.

— На повестке дня открытие чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Обсуждали этот вопрос с президентом Ас-Сиси. Думаю, что в ближайшее время эти маршруты могут быть открыты, — пояснил глава государства. — Надеюсь, это произойдёт в ближайшее время.

Большинство экспертов в сфере туризма склоняются к тому, что открыть направление могут уже после Нового года. Так, египетский туристический эксперт Абдул Азиз полагает, что открытие чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх произойдёт в начале января. Его мнение приводит "Вестник АТОР".

Директор по развитию сети турагентств "Глобал-трэвел" Сергей Самохвалов дал менее оптимистичный прогноз — по его мнению, воздушное сообщение восстановится в лучшем случае к лету следующего года.

— Мы своим клиентам сразу говорим: скорее всего, сначала откроется регулярное авиасообщение тех компаний, у которых есть допуски. По нашим прикидкам, всё равно это будет не раньше, чем середина следующего года. Это самые оптимистичные ожидания. Потому что, как мы понимаем, документы по вопросам безопасности ещё не подписаны, — рассказал он Лайфу.

Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин отметил, что число туристов, которое посещает Египет, упало в разы.

— Египет посещает сейчас пока не более 100 тысяч человек, а до закрытия регулярных и чартерных рейсов это было 2,5–3 млн туристов. Цифры сами за себя говорят, туристы, конечно, ждут более комфортных чартерных перелётов, — отметил Горин.

А пока россияне продолжают действовать "уже проверенными методами". Или выбирают другие направления.