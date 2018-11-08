Спутник Google-карт снял "затонувший" самолёт, о котором никто не знал

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Спутник Google-карт снял "затонувший" самолёт, о котором никто не знал

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Житель Южного Йоркшира сначала был шокирован своей находкой, пока не понял, что это на самом деле.

Роберт Мортон разглядывал Google-карты, когда заметил у берегов Шотландии нечто, что повергло его в шок. На чётком изображении был виден самолёт, который словно находился под водой недалеко от Эдинбурга. 55-летний отец троих детей из Южного Йоркшира рассказал, что эта находка сначала показалась ему странной и невероятной, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Robert Morton/Google Earth</p>

<p>Фото © Robert Morton/Google Earth</p>

Впрочем, позже он пришёл к выводу, что, вероятнее всего, спутник дал сбой, когда заснял пролетавший мимо авиалайнер. Тем более что самолёт находился на тот момент менее чем в 15 километах от аэропорта.

Я никогда не слышал, что какой-нибудь самолёт разбился, покидая Эдинбург или этот район. Он не затонул, а вероятнее всего, спутник снял его через облако

Роберт Мортон

<p>Фото © Robert Morton/Google Earth</p>

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