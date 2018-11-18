Бортпроводник Southwest: "Её голову, руку и тело высосало в окно самолёта..."

Ужасающие подробности стали известны после публикации отчёта Национального совета по транспорту США, представители которого провели расследование случая, произошедшего 17 апреля на борту самолёта, летевшего из Далласа в Нью-Йорк.

43-летняя Дженнифер Риордан стала жертвой чудовищного стечения обстоятельств, приведших к её страшной смерти. Одна из лопастей мотора внезапно вылетела и разбила окно, где сидела несчастная. Женщина даже не успела понять, что произошло, как её засосало в иллюминатор, пишет The Mirror.

Самолёт в это время находился на высоте 32 тыс. футов. Давление было столь сильным, что Дженнифер стало буквально выворачивать наизнанку. Мужчины, сидевшие рядом вместе с бортпроводниками, бросились втаскивать её обратно.

"Мы получили пробоину в окне, оно открыто и кто-то в этом окне". Бортпроводник Рэйчел Фернхаймер

Лайнер тут же затребовал аварийную пасадку, но всё это время женщина находилась за бортом.

"Да, все по-прежнему на своих местах, у нас есть люди, которые помогают вернуть её на место. Я не знаю, каково её состояние, но окно полностью открыто и она снаружи…" Бортпроводник Рэйчел Фернхаймер

Позже стало ясно, что женщина мертва. Борт с внешней стороны был в её крови. Наружу вытянуло её голову, руку и туловище. Мать двоих детей, из Альбукерке, умерла на высоте 10 тысяч метров, оказавшись снаружи самолёта и, возможно, закрыв своим телом пробоину, в которую не попали другие люди. На земле медицинская помощь потребовалась восьмерым пассажирам.