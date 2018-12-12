Лучше детям помогите! Emirates раскритиковали за вирусное фото "Боинг" в стразах

Одни посоветовали компании продать бриллианты и потратить деньги на благотворительность, другие обратили внимание на законы физики.

Когда эта невероятная фотография появилась в Instagram, то многие пользователи всерьёз подумали, что авиакомпания Emirates действительно инкрустировала самолёт бриллиантами. Тем более что снимок был опубликован в их официальном профиле с подписью Presenting the Emirates "Boing" 777, сообщает Daily Mail.

Фотография тут же стала вирусной и набрала сотни тысяч лайков и комментариев. Но многие накинулись на авиакомпанию с критикой, обвинив в излишней расточительности.

Прошу прощения, но я просто думаю, что миру нужно что-то другое, а не это нелепое шоу от Emirates Airlanes. Может, лучше было помочь этими деньгами людям во всём мире Пользователь Сети

Однако в действительности это оказался умелый "фотошоп" бывшего стоматолога Сары Шакил. Девушка сфотографировала самолёт, когда находилась в аэропорту Исламабада. Затем ей в голову пришла неожиданная идея. Впрочем, это не первый раз, когда девушке удаётся удивить пользователей "Инстаграма". Ранее она разукрасила к Новому году миланский собор.