Готовьте деньги. Эксперты прогнозируют рост цен на авиабилеты на 20−30%

Эксперты рассказали Лайфу, почему нужно ожидать повышения цен в 2019 году, однако отметили, что максимальное подорожание может быть только к праздникам.

Новый год — новые цены. Уже известно, что изменятся тарифы на ЖКХ, в некоторых регионах в 2019-м поднимут стоимость проезда на городском транспорте. А что же ждёт авиабилеты? Скажем сразу — подорожание будет. На сколько и почему — Лайф разбирался вместе с экспертами.

Почему подорожают

Среди основных причин эксперты называют колебания курса рубля и подорожание топлива.

— В первую очередь повышение цен будет связано с подорожанием топлива и портового обслуживания. По этим двум показателям в текущем году цены росли, и авиакомпании даже на сегодняшний день корректируют свои расценки. Есть ещё одна причина — изменения курса рубля. Так как очень многие самолёты иностранных моделей взяты в лизинг, это сказывается на стоимости, — рассказал Лайфу директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Кроме того, среди причин — возможное увеличение НДС. В конце ноября этого года стало известно, что глава Минтранса Евгений Дитрих обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с письмом, где говорилось о возможном увеличении налога. Нововведение могут распространить на внутренние рейсы, которые проходят через Москву. Для них налог может составить не 10%, как было ранее, а 20%. Дитрих призвал оставить этот показатель на прежнем уровне.

— Если налог будет увеличен, это повлияет на стоимость авиаперевозок. Пока авиакомпании умудряются сдерживать цены на авиаперевозки на уровне прошлого-позапрошлого года. А если поднимут НДС, полагаю, что это "сорвёт резьбу", — заявил ранее Лайфу эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Оптимистично

Член правления Союза туристических агентств, руководитель проекта "Турдом.ру" Татьяна Дмитрова отметила, что цены растут на многие составляющие стоимости авиабилета. При этом у перевозчиков нет возможности сильно повысить стоимость из-за конкуренции.

— Сейчас авиакомпании находятся в тяжёлой ситуации, когда цены растут, а корректировать сильно стоимость билетов невозможно из-за конкуренции. Какого-то тотального роста не может быть, так как есть конкуренция. Возможны коррективы из-за волатильности рубля, но опять же — они будут не столь высоки, — отметила эксперт.

По её словам, один из ключевых факторов — повышение стоимости топлива и падение курса рубля. Но на сколько именно подорожают билеты в течение 2019 года, она пока не прогнозирует.

Подорожание точно будет

Специалисты уверены: подорожание будет точно. По словам экспертов, разные авиакомпания даже на одних и тех же направлениях будут повышать цены по-разному: так, одни повысят, допустим, на 15%, а другие постараются на меньшую сумму, но компенсировать расходы — за счёт уменьшения норм багажа (или только пропуск ручной клади) и сокращения аэропортового обслуживания.

— Я думаю, что разные авиакомпании на разных направлениях будут действовать по-разному. Вряд ли мы увидим изменения на 20% и выше. Я думаю, что увеличение будет на уровне 10−12%, — отметил Александр Осауленко.

При этом эксперт не исключил, что подорожание будет и до 20%, но это окажется кратковременной мерой, которая может действовать только в праздники, когда пик спроса. После этого цены упадут.

Праздники возьмут своё

Билеты могут подорожать даже не на 20%, а сразу на целую треть, полагают аналитики. А виной тому может стать как раз повышение НДС.

— Чтобы удержаться на плаву, придётся поднимать цены на 10%. Однако в реальности билеты могут подорожать и на 30%, — подчеркнул эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.

В целом эксперты уверены: подорожание будет не менее чем на 10% от нынешней стоимости. Также подчёркивается, что оно будет постепенным. Однако повышение цен неизбежно.