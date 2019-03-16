О чём не догадываются пассажиры во время полёта: 9 секретов пилотов и стюардесс

В каждой профессии есть свои секреты. И всегда бывает интересно послушать об особенностях работы из первых уст. Так, например, пользователь reddit с ником YamesfrankO задал вопрос пилотам и бортпроводникам: "Что такого происходит на борту во время полёта, о чём знает только экипаж?" И получил множество забавных ответов.

1. Иногда пилоты летят быстрее, если кому-то из членов экипажа нужно добираться домой в пригород 2. Оба пилота не могут есть одну и ту же еду, чтобы случайно не отравиться обоим 3. Пилоты всё время разговаривают по телефону или читают газеты 4. Есть шанс, что ваш полёт может быть самым первым полётом для пилота на настоящем реактивном самолёте 5. Есть утверждённый список, где указано, какое оборудование может быть неисправно и как долго, чтобы это не причиняло вреда 6. Стюардессам оплачивают только часы, проведённые в воздухе. Поэтому, помогая вам с сумками до взлёта, они делают одолжение 7. В туалет лучше отправляться в тапочках — зачастую люди справляют нужду прямо на пол 8. "Мы перевозим не только мёртвые тела, но и органы для трансплантации. Из-за них мы можем лететь к месту назначения коротким путём" 9. Для тех, кто страдает от укачивания: старайтесь не двигать головой. Пилоты двигают только глазами, чтобы посмотреть на приборы