Зрители авиашоу сняли последние секунды жизни пилотов, летевших прямо на трибуны

Недавнее мероприятие в Эскуинтле, Гватемала, посвящённое мотоспорту, организаторы решили завершить эффектным авиашоу, но всё пошло не так, как предполагалось, сообщает Daily Mail.

Как рассказывают очевидцы, самолёт Т-28 во время выполнения трюка врезался в дерево, а затем упал возле дороги. Зрителям невероятно повезло — судя по видео, снятом на телефоны, самолёт пролетел в опасной близости от трибун. Обломки нашли в нескольких местах — конец крыла отвалился при столкновении с деревом.

За штурвалом находилось два пилота — 54-летний Эдуардо Ибаргуэн и 55-летний Пабло Гильен. Мужчин сразу же доставили в больницу, но, к сожалению, они скончались от полученных ран. Как оказалось, это происшествие у Ибаргуэна не первое — он уже падал в 2015 и 2017 годах, но до этого ему невероятно везло.