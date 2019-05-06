Пассажир снял страшную панику, пока огонь охватывал самолёт в Шереметьево

В воскресенье вечером СМИ потрясло страшное событие: в Шереметьево, неудачно приземлившись, загорелся самолёт. Телеграм-канал Life Shot опубликовал второе видео, снятое очевидцем в салоне полыхающего самолёта.

Как сообщалось, во время рейса Москва — Мурманск что-то пошло не так, и пилот запросил экстренную посадку. В ходе приземления самолёт внезапно загорелся. Из 78 находившихся на борту пассажиров погиб 41, в том числе двое детей. На видео слышны крики и паника, кто-то из очевидцев просит всех успокоиться — скорее всего, это бортпроводник.

Причины возгорания пока не известны, но специалисты уже нашли два из четырёх чёрных ящика. Среди возможных объяснений приводятся отказ электроники и удар молнии. Вся страна скорбит о погибших: во многих регионах объявлены дни траура.