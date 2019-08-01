Очевидец снял, как в аэропорту приземлился самолёт, появившийся из ниоткуда

Не так страшно, когда в тумане не видно птицу или ветку, но что делать, если не видно самолёт? Пугаться и бежать прочь, конечно же.

Хотя пользователь с ником Miki Niki10 сохранил чувство собственного достоинства. У него даже, судя по видео, не дрожали руки. Удивительным роликом парень поделился на "Ютубе", но куда большую популярность тот набрал в "Твиттере", за несколько часов получив больше десяти тысяч лайков.

Как стало известно из комментариев, это самолёт Airbus A380 компании Emirates и он приземлился в лондонском аэропорту Гатвик. В этот день стоял сильный туман, поэтому самолёт, прорвавшийся сквозь облако, удивил и напугал многих.

Киану Ривз сам довёз пассажиров, чей самолёт экстренно сел в другом городе