Заход на брюхо. Самые удачные аварийные посадки самолётов

В аэропорту Жуковский аварийно сел самолёт "Уральских авиалиний". В его двигатели попали птицы — и лайнер загорелся. Никто из 226 пассажиров не погиб. Мы собрали ещё несколько случаев, когда полёт не закончился катастрофой.

Посадка вслепую

В 2017 году самолёт вылетел из Стамбула на Кипр. Но попал под сильнейший град. Нос лайнера был полностью смят. А лобовое стекло разбито так, что пилоты не видели ничего перед собой. Было принято решение вернуться в аэропорт Стамбула. Сажали самолёт, слегка накренив, так, чтобы лётчики могли видеть полосу через боковое стекло. Плюс помогли диспетчеры. В успех мало кто верил, но борт со 127 человеками удачно сел.

Сквозь шторм

В аэропорту Дюссельдорфа заходил на посадку гигантский Airbus A380 компании Emirates. Но ветер был такой силы, что огромную тушу лайнера бросало из стороны в сторону. Пилот применил все свои профессиональные навыки, удерживая самолёт, чтобы не дать ему столкнуться с землёй. Борт так и садился, помахивая крыльями в разные стороны. В итоге лайнер удалось благополучно приземлить без пострадавших.

Казахстанское чудо

Самолёт Fokker-100 выполнял рейс Кызылорд — Астана. Лайнер со 121 человеком на борту стал заходить на посадку. Но переднее шасси не открылось. Командир Дмитрий Родин принял решение приземляться без передней стойки. В аэропорту в это время срочно покрыли место посадки пеной для лучшего скольжения. Столкнувшись со взлётной полосой, самолёт клюнул носом и около 30 метров проехал по асфальту. Жуткий скрежет, столпы искр и клубы дыма. К счастью, самолёт не загорелся и все участники этого экстремального путешествия остались целы.

В зелёное море тайги

В 2010 году самолёт Ту-154Б летел из Москвы в Якутию. Через 3,5 часа после взлёта в лайнере отключилась вся электроника и заклинило закрылки. Ситуация была хуже не придумаешь. Пилоты стали искать место для посадки. Среди тайги они заметили заброшенную ещё в 2003 году взлётно-посадочную полосу аэропорта Ижма. Хоть её длина была короче необходимой, другого варианта не было. При посадке скорость лайнера превышала допустимую на 100 км/час — всё из-за сломанных закрылок. При всём этом пилотам удалось совершить чудо и вслепую посадить самолёт. Он проехал в тайгу, пропахав немалую просеку, но никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Гудзонское кино

И если про российскую таёжную посадку знают немногие, то про чудо на Гудзоне в 2009 году наверняка слышали все — про него сняли кино с Томом Хэнксом. Airbus A320 вылетел из Нью-Йорка в Сиэтл, но через полторы минуты после столкнулся со стаей птиц. Двигатель лайнера отказал. Вернуться в аэропорт было невозможно. Пилот самолёта, бывший военный лётчик, решил сажать борт на воду. И повернул планирующий лайнер к Гудзону. Невероятно, но он смог дотянуть самолёт до широкого места реки. Лайнер плюхнулся в Гудзон. Все пассажиры остались живы. Но пятеро плохо пристегнувшихся получили травмы. Также пострадала стюардесса.