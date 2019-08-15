Старший бортпроводник с героического рейса однажды принял роды во время полёта

Сегодня утром экипаж "Уральских авиалиний" совершил настоящий подвиг, о котором ещё долго будут помнить. После того как пассажирский самолёт столкнулся со стаей чаек, капитану удалось совершить аварийную посадку прямо в кукурузном поле, а бортпроводники обеспечили безопасность всех пассажиров. 233 жизни были спасены благодаря их профессионализму. Старшим бортпроводником был 31-летний Дмитрий Ивлицкий. Его бывшая жена рассказала Лайфу, что Дима всегда помогает, в любой ситуации.

Ровно через месяц, 15 сентября, Дмитрию исполнится 32 года, а сегодня он отмечает свой второй день рождения. По словам его бывшей супруги Марии, это не первый случай, когда Дима поступает как настоящий герой. До этого он был награждён за то, что помогал принять роды у пассажирки на борту.

Я плачу, у меня слёзы счастья, что всё хорошо! Это большое счастье, что всё обошлось! Я получаю миллионы сообщений от друзей, все переживают. Дима в любой ситуации на борту быстро реагирует и помогает Мария Ивлицкая

Несмотря на развод, Дмитрий и Мария всё равно остались семьёй и воспитывают вместе маленькую дочь. Об экстренной посадке девушка узнала по "вотсапу" около девяти утра.

Я получила от него несколько сообщений, что "не переживай, всё хорошо, мы приземлились в поле". Я не стала звонить, отвлекать его, он там спасал всех! Мы его ждём дома, очень хотим его обнять! Берём дочку и пойдём отмечать второй день рождения! Мария Ивлицкая

Мы сохраняем дружеские отношения с ним сейчас, у нас прекрасная дочка. Бог его уберёг! У меня за него гордость! Я помню бессонные ночи, когда он учил все эти инструкции! Мария Ивлицкая

Напомним, самолёт совершал рейс из Москвы в Симферополь. Несмотря на официальное заявление авиакомпании, МЧС сообщает о десяти пострадавших, среди которых трое детей. Три человека госпитализированы: у мужчины сломана рука, у двоих детей — сотрясение мозга.