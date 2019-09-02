Пилот впервые посадил самолёт, пока учитель был без сознания — аудио из кабины

Боевое крещение для Макса Сильвестера из Перта, Австралия, прошло в самом экстремальном режиме. Во время своего первого тренировочного полёта парню пришлось самостоятельно приземлиться, правда, не без помощи диспетчера.

Когда накануне практических занятий Макс, нервничая, по десятому разу перелистывал все учебники, он и подумать не мог, что эта дотошность и внимательность на следующий день спасёт ему и его инструктору жизнь. Через час после взлёта Роберт Моллард внезапно потерял сознание, оставив своего ученика совершенно одного в нескольких тысячах метров от земли.

Но Максу нельзя было паниковать, ведь в здании аэропорта его ждала жена и трое детишек. Парень срочно связался с диспетчером, который и помог ему практическим советом, пишет Daily Mail.

— Ты когда-нибудь управлял самолётом сам или с чьей-то помощью?

— Очень-очень... Эм. В общем, нет.

— Твой инструктор сейчас в сознании?

— Он лежит на моём плече, я пытался поправить его, но он продолжает заваливаться вперёд.

— Так, сейчас разберёмся. Убедись, что крыло идёт ровно...

Весь процесс посадки изрядно затянулся и занял 50 минут, но Макс ни в коем случае не хотел торопиться и перестраховывался. Он сделал несколько кругов над аэропортом, не решаясь зайти на посадку. Всё это время диспетчер был с ним на связи, поддерживая и давая подсказки.

Я очень благодарен ему. Обязательно хочу потом с ним встретиться. Поболтать, кофе купить, сказать спасибо Макс Сильвестер

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