Пилот впервые посадил самолёт, пока учитель был без сознания — аудио из кабины

Когда накануне практических занятий Макс, нервничая, по десятому разу перелистывал все учебники, он и подумать не мог, что эта дотошность и внимательность на следующий день спасёт ему и его инструктору жизнь. Через час после взлёта Роберт Моллард внезапно потерял сознание, оставив своего ученика совершенно одного в нескольких тысячах метров от земли.
Но Максу нельзя было паниковать, ведь в здании аэропорта его ждала жена и трое детишек. Парень срочно связался с диспетчером, который и помог ему практическим советом, пишет Daily Mail.
— Ты когда-нибудь управлял самолётом сам или с чьей-то помощью?
— Очень-очень... Эм. В общем, нет.
— Твой инструктор сейчас в сознании?
— Он лежит на моём плече, я пытался поправить его, но он продолжает заваливаться вперёд.
— Так, сейчас разберёмся. Убедись, что крыло идёт ровно...
Весь процесс посадки изрядно затянулся и занял 50 минут, но Макс ни в коем случае не хотел торопиться и перестраховывался. Он сделал несколько кругов над аэропортом, не решаясь зайти на посадку. Всё это время диспетчер был с ним на связи, поддерживая и давая подсказки.
Я очень благодарен ему. Обязательно хочу потом с ним встретиться. Поболтать, кофе купить, сказать спасибо
Макс Сильвестер
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