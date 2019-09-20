Пассажиры в панике писали прощальные СМС, когда самолёт начал резко снижаться

Самолёт авиакомпании Delta Flight меньше чем за восемь минут снизился на восемь тысяч километров. Пассажирам рейса 2353 этот полёт запомнится надолго.

Самолёт направлялся из Атланты в Форт-Лодердейл, когда из-за разгерметизации салона пилот был вынужден совершить быстрое аварийное снижение. С высоты почти 11 тысяч километров самолёт за восемь минут опустился до трёх тысяч. Один из пассажиров, Харрис Девоскин, испугавшись, подумал, что его дни сочтены.

Вдруг я почувствовал, будто мы падаем. А потом сверху спустились кислородные маски и в салоне начался хаос Харрис Девоскин

В то время как стюардессы пытались успокоить паникующих пассажиров, некоторые из них уже поставили на своей жизни крест и начали прощаться со своими родными и близкими.

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По словам представителя авиакомпании Delta, самолёт совершил посадку в городе Тампа, Флорида, из соображений безопасности. Чтобы выяснить причину инцидента, руководство авиакомпании уже начало расследование, сообщает Daily Star.

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