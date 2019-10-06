10 привычек, которые на борту самолёта становятся смертным грехом

Но найдётся как минимум один молодой человек, с которым вы будете не прочь попутешествовать. Юморист из США Майкл Джеймс в своих фотосессиях доводит образ раздражающего пассажира до абсурда. В подборке ниже — десять примеров работ из его инстаграма blcksmth, над которыми невозможно не смеяться.
Премия "Лучший пассажир года — 2019". Надпись на ленте: "Не начал собираться на выход, стоило самолёту приземлиться"
Когда у пассажира повышенная тревожность
Узнали? Согласны?
Очередная попытка борьбы с аэрофобией
Пьяный дебош
Премия "Лучший пассажир года — 2018". Надпись на ленте: "Испортил воздух только раз"
Поймали зайца
Кажется, у вас перевес
Когда купил билеты на ночной рейс
Небольшая турбулентность
Вот у кого день точно выдался хуже: 15 фото, от которых и грустно, и смешно