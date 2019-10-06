10 привычек, которые на борту самолёта становятся смертным грехом

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Фото © Instagram/blcksmth

Должно быть, если вы часто путешествуете, то вам нередко приходится сталкиваться с невыносимыми попутчиками. У кого-то кричат дети, кто-то решил, что будет отличной идеей снять ботинки, а другие постоянно пытаются с тобой заговорить, когда ты всем видом показываешь своё нежелание.

Но найдётся как минимум один молодой человек, с которым вы будете не прочь попутешествовать. Юморист из США Майкл Джеймс в своих фотосессиях доводит образ раздражающего пассажира до абсурда. В подборке ниже — десять примеров работ из его инстаграма blcksmth, над которыми невозможно не смеяться.

Премия "Лучший пассажир года — 2019". Надпись на ленте: "Не начал собираться на выход, стоило самолёту приземлиться"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Когда у пассажира повышенная тревожность

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Узнали? Согласны?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Очередная попытка борьбы с аэрофобией

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Пьяный дебош

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Премия "Лучший пассажир года — 2018". Надпись на ленте: "Испортил воздух только раз"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Поймали зайца

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Кажется, у вас перевес

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Когда купил билеты на ночной рейс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Небольшая турбулентность

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blcksmth/" target="_blank">blcksmth</a></p>

Вот у кого день точно выдался хуже: 15 фото, от которых и грустно, и смешно

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