10 привычек, которые на борту самолёта становятся смертным грехом

Должно быть, если вы часто путешествуете, то вам нередко приходится сталкиваться с невыносимыми попутчиками. У кого-то кричат дети, кто-то решил, что будет отличной идеей снять ботинки, а другие постоянно пытаются с тобой заговорить, когда ты всем видом показываешь своё нежелание.

Но найдётся как минимум один молодой человек, с которым вы будете не прочь попутешествовать. Юморист из США Майкл Джеймс в своих фотосессиях доводит образ раздражающего пассажира до абсурда. В подборке ниже — десять примеров работ из его инстаграма blcksmth, над которыми невозможно не смеяться.

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Премия "Лучший пассажир года — 2018". Надпись на ленте: "Испортил воздух только раз"

Поймали зайца

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Вот у кого день точно выдался хуже: 15 фото, от которых и грустно, и смешно