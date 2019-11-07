Парень не смог улететь из Шереметьево, потому что его кота сочли слишком толстым

Лишние пару кило становятся проблемой не только для девушек перед пляжным сезоном. От этого почему-то пострадал даже четверолапый.

Пассажир Михаил Галин рассказал в "Фейсбуке" о своём странном путешествии, где ему пришлось пойти на подмену кота, чтобы добраться до места назначения. Парень вместе с питомцем Виктором вылетел из Риги, где никаких вопросов к нему не возникло. В Москве тоже всё начиналось хорошо: прошли ветконтроль и отправились регистрироваться на рейс во Владивосток. И тут паре попалась одна очень щепетильная сотрудница Шереметьево.

Женщина не только тщательно измерила весь багаж, но и принялась за усатого. При взвешивании обнаружилось, что пушистик отъелся до 10 кг и в самолёт его пускать нельзя. Сотрудница категорически отказалась брать ответственность за два лишних кг и сослала кота в багаж. Только вот питомец непросто перенёс и предыдущий полёт в салоне.

Дама торжественно объявила, что кот отправляется в багаж. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у неё правила Михаил Галин

Договориться не получалось и с другими сотрудниками аэропорта. И тогда парень ради питомца просто решил сняться с рейса. А чтобы всё же добраться до места, пришлось искать среди друзей хозяев похожего, но менее пухлого кота, который прошёл бы контроль за Виктора. И через день Михаилу и его любимцу удалось наконец улететь.