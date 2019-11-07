Парень не смог улететь из Шереметьево, потому что его кота сочли слишком толстым

887

Фото © Facebook / Михаил Галин

Лишние пару кило становятся проблемой не только для девушек перед пляжным сезоном. От этого почему-то пострадал даже четверолапый.

Пассажир Михаил Галин рассказал в "Фейсбуке" о своём странном путешествии, где ему пришлось пойти на подмену кота, чтобы добраться до места назначения. Парень вместе с питомцем Виктором вылетел из Риги, где никаких вопросов к нему не возникло. В Москве тоже всё начиналось хорошо: прошли ветконтроль и отправились регистрироваться на рейс во Владивосток. И тут паре попалась одна очень щепетильная сотрудница Шереметьево.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAt0XjUYZ7AcJZ-RO4q21l8wfVqNK24R0f1qE9MV4qAbc1uiUY2BSMoxbr38jZBaq82X5RV9pN0rLmu&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Михаил Галин</strong></a></p>

Женщина не только тщательно измерила весь багаж, но и принялась за усатого. При взвешивании обнаружилось, что пушистик отъелся до 10 кг и в самолёт его пускать нельзя. Сотрудница категорически отказалась брать ответственность за два лишних кг и сослала кота в багаж. Только вот питомец непросто перенёс и предыдущий полёт в салоне.

Дама торжественно объявила, что кот отправляется в багаж. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у неё правила

Михаил Галин

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAt0XjUYZ7AcJZ-RO4q21l8wfVqNK24R0f1qE9MV4qAbc1uiUY2BSMoxbr38jZBaq82X5RV9pN0rLmu&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Михаил Галин</strong></a></p>

Договориться не получалось и с другими сотрудниками аэропорта. И тогда парень ради питомца просто решил сняться с рейса. А чтобы всё же добраться до места, пришлось искать среди друзей хозяев похожего, но менее пухлого кота, который прошёл бы контроль за Виктора. И через день Михаилу и его любимцу удалось наконец улететь.

Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полёта

Михаил Галин

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×