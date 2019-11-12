"Аэрофлот" наказал пассажира, который провёз слишком толстого кота в самолёте

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Фото © Facebook / Михаил Галин

Недавно пассажир Михаил Галин рассказал, что ему пришлось прибегнуть к подмене кота на взвешивании, чтобы улететь со своим питомцем из Шереметьево. Однако парню это не совсем сошло с рук.

"Аэрофлот" исключил парня из программы лояльности, аннулировал все бонусные мили и закрыл его счёт за то, что он нарушил правила перевозки животных, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. С помощью хитрости Михаилу удалось взять на борт Москва — Владивосток кота Виктора, который весил более допустимых восьми килограммов.

<...> Пассажир умышленно нарушил правила. Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более 8 кг на другое подобное животное, но весом в 7 кг. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения

Пресс-служба "Аэрофлота"

<p>Михаил и его кот Виктор. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAt0XjUYZ7AcJZ-RO4q21l8wfVqNK24R0f1qE9MV4qAbc1uiUY2BSMoxbr38jZBaq82X5RV9pN0rLmu&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Михаил Галин</strong></a></p>

Пост парня в "Фейсбуке" получил широкий резонанс. Хотя сам он позже признал, что был неправ, нарушая правила, и не имеет к перевозчику претензий. По словам экс-пассажира, персонал просто делал свою работу.

К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я, и я в этой ситуации неправ независимо от мотивов

Михаил Галин

<p>Справа — Виктор, когда был котёнком. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAt0XjUYZ7AcJZ-RO4q21l8wfVqNK24R0f1qE9MV4qAbc1uiUY2BSMoxbr38jZBaq82X5RV9pN0rLmu&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Михаил Галин</strong></a></p>

Однако Михаил посетовал на то, что у него отсутствовали альтернативы. Парень не мог не взять питомца с собой, когда переезжал в другую страну на два года, и теперь просто вёз его домой. Сдавать Виктора в багаж на обратном пути было проблематично. Пушистик плохо себя чувствовал, и хозяин боялся, что он не доживёт до конца полёта. При этом Галин заранее поинтересовался у соседки, нет ли у неё аллергии на кошек, и был готов при возможности заплатить за перевес.

Существуют строгие правила, обязательные к исполнению, но также существуют правила, где альтернатива допустима. За отдельную плату разрешается взять дополнительное место багажа, но доплатить за перевес животного правилами <...> не предусмотрено

Михаил Галин

Парень не смог улететь из Шереметьево, потому что его кота сочли слишком толстым

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