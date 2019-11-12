"Аэрофлот" наказал пассажира, который провёз слишком толстого кота в самолёте

Недавно пассажир Михаил Галин рассказал, что ему пришлось прибегнуть к подмене кота на взвешивании, чтобы улететь со своим питомцем из Шереметьево. Однако парню это не совсем сошло с рук.

"Аэрофлот" исключил парня из программы лояльности, аннулировал все бонусные мили и закрыл его счёт за то, что он нарушил правила перевозки животных, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. С помощью хитрости Михаилу удалось взять на борт Москва — Владивосток кота Виктора, который весил более допустимых восьми килограммов.

<...> Пассажир умышленно нарушил правила. Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более 8 кг на другое подобное животное, но весом в 7 кг. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения Пресс-служба "Аэрофлота"

Пост парня в "Фейсбуке" получил широкий резонанс. Хотя сам он позже признал, что был неправ, нарушая правила, и не имеет к перевозчику претензий. По словам экс-пассажира, персонал просто делал свою работу.

К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я, и я в этой ситуации неправ независимо от мотивов Михаил Галин

Однако Михаил посетовал на то, что у него отсутствовали альтернативы. Парень не мог не взять питомца с собой, когда переезжал в другую страну на два года, и теперь просто вёз его домой. Сдавать Виктора в багаж на обратном пути было проблематично. Пушистик плохо себя чувствовал, и хозяин боялся, что он не доживёт до конца полёта. При этом Галин заранее поинтересовался у соседки, нет ли у неё аллергии на кошек, и был готов при возможности заплатить за перевес.

Существуют строгие правила, обязательные к исполнению, но также существуют правила, где альтернатива допустима. За отдельную плату разрешается взять дополнительное место багажа, но доплатить за перевес животного правилами <...> не предусмотрено Михаил Галин

Парень не смог улететь из Шереметьево, потому что его кота сочли слишком толстым