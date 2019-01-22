Дебоширы на борту. Самые неадекватные пассажиры самолётов

Сегодня самолёт над Сургутом "захватил" неадекватный пассажир, который требовал лететь в Афганистан. К счастью, всё кончилось хорошо: борт посадили в Ханты-Мансийске, хулигана задержали. Неадекватные пассажиры — это чума авиарейсов. За четыре месяца в России обезвредили 10 невменяемых пассажиров!

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