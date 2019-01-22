Дебоширы на борту. Самые неадекватные пассажиры самолётов

Рейс Бангкок –Новосибирск. Январь 2019 г.
26-летний пассажир перепил алкоголя и стал бросаться на соседей. Те связали его скотчем. Так и доставили в полицию Новосибирска
Фото: ©instagram/macpava
Рейс Сочи — Москва. Январь 2019 г.
Трус не играет в хоккей. Пьяный хоккеист Олег Сапрыкин смело ударил стюардессу так, что она упала. Самолёт посадили в Воронеже
Фото: © МВД России
Рейсы Хабаровск –Новосибирск и Хабаровск — Красноярск. Декабрь 2018 г.
Дебоширский дубль оформили на Дальнем Востоке. С разницей в час полиция сняла с рейсов двух буйных алкоголиков 27 и 54 лет
Фото: © РИА Новости / Юлия Честнова
Рейс Москва — Анталья. Ноябрь 2018 г.
Вариант отпускной, классический. 31-летний любитель "всё включено" напился до Турции и материл пассажиров. Отдохнул в полиции
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Рейс Москва — Сочи. Ноябрь 2018 г.
54-летний любитель горячительной жидкости оскорблял экипаж и пассажиров. Самолёт сажать не стали. Пьяницу задержали по приземлении
Фото: © Pixabay
Рейс Москва — Сочи. Октябрь 2018 г.
Сочи как столица авиа-алкоголизма. 35-летний пассажир матерился, махал руками, и рейс посадили в Краснодаре. Теперь будут судить
Фото: © МВД России
Рейс Новосибирск — Баку. Сентябрь 2018 г.
Пассажиру не понравилось место, и он потребовал бизнес-класс. Услышав отказ, сказал, что взорвёт бомбу. Бомбы не было — будет срок
Фото: ©РИА Новости / Александр Кряжев
Рейс Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск. Сентябрь 2018 г.
Пьяный мужчина тут не остановился на оскорблении пассажиров и экипажа. Он материл и полицейских. В итоге — уголовная статья
Фото: © РИА Новости / Артур Борисов
Рейс Москва — Уфа. Сентябрь 2018 г.
Выпивоха в полёте ругался, складывал мусор и ноги на соседей. На замечания не обращал внимания. Суд выписал штраф в 150 000 рублей
Фото: © Pixabay
Рейс Москва –Владивосток. Сентябрь 2019 г.
32-летний пиарщик плохо себя прорекламировал, яростно рвался в бизнес-класс, ударил стюарда. Хулигана привязали к креслу ремнями
Скриншот видео: youtube / Primamedia
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