Толпа сожгла заживо невиновных "похитителей детей", поверив слухам из WhatsApp

Очевидцы вели с места самосуда прямой эфир, случайным зрителем которого стала мать одного из убитых мужчин.

В Мексике разъярённая толпа вытащила из камеры двух невиновных мужчин и сожгла их заживо после того, как по WhatsApp стали распространяться слухи о том, что арестованные похищали детей. В сообщении говорилось о "чуме похитителей", в ходе которой трое детей в возрасте от четырёх, восьми и 14 лет были найдены мёртвыми, сообщает Mirror.

Также банду похитителей связывали с торговлей органами, поскольку детей нашли с разрезанными животами, а их органы были удалены. В ходе расследования полицейские арестовали двух мужчин — дядю и племянника, которые просто были рядом с начальной школой.

Рикардо Флорес, 21-летний студент юридического факультета, и его дядя Альберто Флорес, 43-летний фермер, были взяты под стражу. Мужчины собирались покупать строительные материалы для колодца, когда вызвали подозрение местных жителей. Именно они и обратились в полицию, после чего родственников доставили в участок.

На месте полицейские удостоверились, что мужчины не причастны к похищениям, и постарались успокоить собравшуюся толпу. Однако разъярённые жители ворвались в камеру Рикардо и Альберто, вытащили их на улицу, после чего избили и облили бензином. Когда пламя охватило невиновных, толпа стала аплодировать и ликовать.

Причём один из очевидцев вёл прямой эфир с места событий, который смотрела мать Рикардо. В комментариях женщина написала: "Пожалуйста, не причиняйте им вреда, не убивайте их, они не похитители детей". Однако ей ничего другого не оставалось, кроме как наблюдать.

Сейчас полиция проводит расследование по факту двойного убийства, пятеро подозреваемых уже задержаны.