Почему студент МАИ и сестра его любимой покончили с собой вместе

18-летний студент МАИ Никита Шестаков неожиданно для всех покончил с собой. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" парень оставил послание, которое должно было объяснить его поступок, но породило лишь множество вопросов. И главный из них — почему вместе с парнем решила умереть сестра-близнец его бывшей возлюбленной?

Семью Никиты Шестакова трудно назвать благополучной: мама умерла, когда он был маленьким, отец пил, а бабушка старалась, но так и не сумела заменить мальчику полноценную семью. Впрочем, сложная семейная ситуация не помешала парню обзавестись множеством друзей, поступить в один из лучших вузов страны и даже стать старостой группы. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы продолжать жить: через полтора месяца после совершеннолетия Никита покончил с собой.

На своей странице в социальной сети парень оставил подробную предсмертную записку, в которой упомянул и поблагодарил всех дорогих ему людей. Но особое внимание Никита уделил своей бывшей девушке Саше, отношения с которой закончились незадолго до трагедии. Причин разрыва студент не называл, но утверждал, что сам виноват в случившемся.

Столько всего хочется сказать тебе. Во-первых, я тебя люблю. Во-вторых, прости меня за всю ту боль, за все слёзы, за все обидные слова, за всё, что я с тобой сделал. Ты была центром. Центром всей моей жизни, но... Я сам упустил это Никита Шестаков

Никита утверждал, что именно разрыв с любимой толкнул его на страшный поступок. Отношения с любимой он назвал единственной целью в жизни, без которой не было смысла её продолжать.

У меня больше нет цели. Этой целью, собственно, было найти отношения, всего одни, и сохранить их. Но у меня не вышло. <...> Прошу, не ищите никаких знаков и предпосылок к этому. Их не было Никита Шестаков

Но что толкнуло на суицид сестру возлюбленной Никиты?

Школьница София, которая ушла из жизни вместе с Никитой, не оставила ни записок, ни каких-либо намёков на мотивы своего поступка. Более того, парень даже не упоминает её в своём послании.

Сейчас странички Софии и её сестры-близняшки удалены. До сих пор непонятно, как девушка оказалась рядом с Никитой в тот страшный день и почему решила составить компанию бывшему парню своей сестры. Те, кто знал Никиту и Софию, предполагают, что школьница была влюблена в студента и решила, что не сможет жить без него.