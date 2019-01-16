23-летний студент Бауманки залез в долги, играя на тотализаторе, и убил себя

До последнего времени жизнь 23-летнего Никиты Марченко складывалась весьма удачно — он учился в МГТУ им. Баумана и играл за волейбольную команду университета. К тому же в скором времени парень собирался жениться на любимой девушке. Но за несколько месяцев до трагического события в жизни Никиты произошла крупная неприятность: он повредил ногу и больше не смог играть в волейбол.
Никита стал искать другие пути заработка и, как ему самому показалось, нашёл — парень стал делать ставки на спорт. Как следует из предсмертной записки студента, сперва тотализатор его не затянул, проиграв небольшую сумму, он успокоился. Но затем в жизни Никиты появилась некая Кира, которая уговорила его сыграть снова, утверждая, что знает результаты матча. К несчастью, это оказалось обманом.
А дальше я без денег. Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить
из предсмертной записки Никиты Марченко
В сумме парень отдал ей 52 тысячи рублей, но не остановился на этом — продолжал делать ставки в надежде отыграться. В конечном счёте парень влез в долги, которые показались ему неподъёмными. И в конце концов парень решил свести счёты с жизнью, оставив записку, в которой обвинил руководство своего спортивного клуба в невыплате зарплаты — больше миллиона рублей.
Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать. Слабость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение меня убило
из предсмертной записки Никиты Марченко
Насколько правдива информация о задолженности клуба перед спортсменом, пока неизвестно. Впрочем, это уже никак не поможет парню. На странице, посвящённой волейбольной команде Бауманки, уже появились соболезнования от имени группы.
Вчера не стало Никиты Марченко... Одного из нас... Надёжного друга, верного товарища и просто хорошего человека... Ему было 23 года...
Очень странно и страшно, когда люди уходят в полном расцвете сил... Светлая тебе память, Никита...
Студенческий волейбол | МГТУ им. Н.Э. Баумана
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