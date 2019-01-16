23-летний студент Бауманки залез в долги, играя на тотализаторе, и убил себя

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23-летний студент Бауманки залез в долги, играя на тотализаторе, и убил себя

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23-летний студент МГТУ им. Баумана покончил с собой после того, как крупно проигрался на тотализаторе. К ставкам парень пристрастился после Чемпионата мира по футболу, но из-за постоянного невезения был вынужден влезть в долги, сообщает паблик "Плохие новости".

До последнего времени жизнь 23-летнего Никиты Марченко складывалась весьма удачно — он учился в МГТУ им. Баумана и играл за волейбольную команду университета. К тому же в скором времени парень собирался жениться на любимой девушке. Но за несколько месяцев до трагического события в жизни Никиты произошла крупная неприятность: он повредил ногу и больше не смог играть в волейбол.

<p>Фото © VK</p>

Никита стал искать другие пути заработка и, как ему самому показалось, нашёл — парень стал делать ставки на спорт. Как следует из предсмертной записки студента, сперва тотализатор его не затянул, проиграв небольшую сумму, он успокоился. Но затем в жизни Никиты появилась некая Кира, которая уговорила его сыграть снова, утверждая, что знает результаты матча. К несчастью, это оказалось обманом.

А дальше я без денег. Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить

из предсмертной записки Никиты Марченко

<p>Фото © VK</p>

В сумме парень отдал ей 52 тысячи рублей, но не остановился на этом — продолжал делать ставки в надежде отыграться. В конечном счёте парень влез в долги, которые показались ему неподъёмными. И в конце концов парень решил свести счёты с жизнью, оставив записку, в которой обвинил руководство своего спортивного клуба в невыплате зарплаты — больше миллиона рублей.

<p>Фото © VK</p>

Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать. Слабость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение меня убило

из предсмертной записки Никиты Марченко

Насколько правдива информация о задолженности клуба перед спортсменом, пока неизвестно. Впрочем, это уже никак не поможет парню. На странице, посвящённой волейбольной команде Бауманки, уже появились соболезнования от имени группы.

<p>Фото © VK</p>

Вчера не стало Никиты Марченко... Одного из нас... Надёжного друга, верного товарища и просто хорошего человека... Ему было 23 года...

Очень странно и страшно, когда люди уходят в полном расцвете сил... Светлая тебе память, Никита...

Студенческий волейбол | МГТУ им. Н.Э. Баумана

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