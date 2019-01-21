"Голоса сводят меня с ума". Бойфренд известной блогерши покончил с собой в Киеве

18-летний украинский рэпер Игорь Потапов совершил суицид, оставив предсмертную записку на стене во "ВКонтакте". Аудитории рунета парень был известен благодаря роману с блогершей Лизой Мадрид, на канал которой подписано больше полумиллиона человек.

Игорь Потапов покончил с собой восемнадцатого января. На одной из страниц в социальных сетях он оставил предсмертную записку, где подробно рассказал о причинах своего поступка. Исходя из содержания послания, можно сделать вывод, что рэпер страдал затяжной депрессией.

Непонятные, постоянные голоса в моей голове сводят меня с ума. У меня нет сил, мотивации и никакого смысла продолжать жить <...> Всё, что я чувствовал на протяжении сознательного возраста, — это боль, страдания и страх Игорь Потапов

Так как рэпера нельзя назвать слишком известным, тревогу забили не его фанаты, а поклонники его девушки Лизы Мадрид. И хотя парень подчеркнул, что принял страшное решение самостоятельно и никого не винит в случившемся, пользователи стали предлагать свои варианты объяснения его поступка. Впрочем, некоторую ясность внесла сама Лиза. Сперва она исчезла из социальных сетей, а затем выложила в "Инстаграм" видео с коротким рассказом о своём эмоциональном состоянии.

Помимо всего прочего, девушка упомянула, что в последнее время увлекалась запрещёнными веществами. Теперь же, после трагической смерти бойфренда, она решила отказаться от них навсегда.

Впрочем, нельзя с уверенностью утверждать, что причиной самоубийства Игоря Потапова стали именно наркотики. А сам рэпер уже никогда не сможет рассказать, почему предпочёл покончить с собой вместо того, чтобы обратиться за профессиональной помощью.