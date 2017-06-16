Бабушку погибшего в Петербурге младенца доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Пожилую женщину, ранее обнаруженную в Юнтоловском заказнике, увезли в больницу в тяжёлом состоянии. У 65-летней Марии И. переохлаждение и раны на руке. По предварительной информации, она пыталась покончить с собой.

Напомним, женщина с месячной внучкой пропала, отправившись на прогулку в Юнтоловский заказник. Последний раз Мария выходила на связь с родными около трёх часов дня.

Волонтёры и МЧС начали поиски, сначала обнаружили пустую детскую коляску, а спустя несколько часов — замёрзшую и израненную женщину, рядом с которой была её мертвая внучка.

Причины смерти ребёнка и попытки суицида бабушки сейчас выясняет полиция.