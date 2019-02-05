Художница из Питера потеряла заказы из-за "уродства, которое испортит картины"

Никогда нельзя недооценивать людские честность и открытость — прекрасные качества, которые, однако, помноженные на недалёкость, могут привести к печальным последствиям.

Наталья Соловьёва — талантливая художница из Санкт-Петербурга, с которой случилось несчастье. Девушка лишилась глаза из-за серьёзных проблем со здоровьем. Сначала она поборола рак груди, затем у неё случился инсульт. Несмотря на все испытания, Наташа продолжает заниматься творчеством и сейчас находится в Германии, где ей устанавливают подвижный протез.

Из-за длительного лечения и поездки за границу выполнение заказов пришлось остановить, но часть работ девушка потеряла по совершенно дикой причине. В личку художницы поступили сообщения, в которых клиенты сами отказались от работ из-за её увечья. Одна из девушек написала: "Все твои уродство и злоба на нормальных людей отразятся на нашей семье в нашей прекрасной картине!".

Скриншоты из сториз Наташи выложил в "Твиттере" юзер Млечный Путь Добра, чем буквально взорвал соцсеть. Пользователи были вне себя от негодования на такого "светлого человечка", пост в короткие сроки собрал почти 10 тысяч лайков и более двух тысяч репостов. В комментариях люди всячески поддерживали Наталью и поражались недалёкости заказчицы.

Как же часто настоящие уроды не замечают того, что на самом деле уроды — они juliegagi

Я бы "прокляла" в ответ. Я в этот бред не верю, но вот такие звезданутые — да. Пусть ночами не спит и ждёт порчи ProblemSPb

Она сделала тебе одолжение, потому что твои работы достойны лучших владельцев Mehdiyev3Sahil

Но, как водится в Интернете, скоро пользователи отыскали и саму Наташу, и её клиентку в соцсетях, а узнав побольше информации о девушках — перешли на личности. Наташе такое внимание не очень понравилось, и она решила удалить профиль в "Инстаграме" и на некоторых профессиональных площадках. Никаких официальных комментариев от неё пока не поступало.