"Алые паруса" в лицах. Отметь себя и своих друзей!
"Алые паруса" — это грандиозный праздник юности. Его гостями традиционно становятся выпускники со всех уголков страны, те, кто окончил школу в прошлом году, а также многочисленные туристы. Кульминацией праздника стало пиротехническое шоу, а также проход брига, словно из знаменитого произведения Александра Грина. При его появлении в акватории Невы многотысячная толпа загадывает желание. Узнал себя на гигараме? Отмечайся! И обязательно делись ссылкой со своими друзьями.
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