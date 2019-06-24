"Алые паруса" в лицах. Отметь себя и своих друзей!

389
С праздничного концерта на Дворцовой площади началась фантастическая ночь для тридцати трёх тысяч выпускников. Совместный проект Лайфа и "Гигарамы" позволит увидеть лица их всех.

"Алые паруса" — это грандиозный праздник юности. Его гостями традиционно становятся выпускники со всех уголков страны, те, кто окончил школу в прошлом году, а также многочисленные туристы. Кульминацией праздника стало пиротехническое шоу, а также проход брига, словно из знаменитого произведения Александра Грина. При его появлении в акватории Невы многотысячная толпа загадывает желание. Узнал себя на гигараме? Отмечайся! И обязательно делись ссылкой со своими друзьями.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×