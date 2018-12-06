Санкции грядут, но мы готовы

Журналист и автор паблика "Адские бабки" Александра Баязитова — о возможных санкциях, которые могут грозить России в следующем году, и о том, что у нас уже готовят контрмеры.

Готовящиеся санкции США не будут жёсткими, уверен глава Сбербанка Герман Греф. На встрече с состоятельными клиентами он заверил присутствующих, что новые ограничения коснутся только нескольких человек и два некрупных банка. По его словам, он обсуждал этот вопрос с американцами.

Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня, — это два российских банка, скорее всего глава Сбербанка Герман Греф

Аналогичными данными, кстати, месяц назад делился и глава ВТБ Андрей Костин, заявив, что новые санкции коснутся "одного-двух" финансовых учреждений. В настоящее время под антироссийскими санкциями находятся 116 российских банков.

До Нового года введение санкций маловероятно: американцы будут ждать ответа России на ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так что минимум два месяца на подготовку у нас есть.

Но весной в США будут рассматриваться сразу два законопроекта: "Защита выборов от угроз путём обозначения красных линий" (DETER) и "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKAA). Кроме того, Госдеп обещал рассмотреть возможность введения новых санкций по делу Скрипаля, а также из-за инцидента в Керченском проливе, всю вину за который американцы возлагают исключительно на Россию. Все эти проекты содержат в том числе и более серьёзные санкции против России: например, запрет иностранцам покупать российские облигации, отключение России от межбанковской системы расчётов SWIFT или запрет на расчёты в долларах.

Впрочем, даром это время, похоже, российское правительство терять не собирается. И многие контрмеры не только готовы на бумаге, но и вовсю тестируются. Так, "Альфа-банк" и "Дикси" провели первую трансакцию через новую систему для обмена финансовыми сообщениями "Транзит 2.0", которая является аналогом европейской системы SWIFT. Совсем недавно, нарушив своё — европейское — законодательство, SWIFT присоединилась к санкциям США против Ирана. А система "Транзит 2.0" долгое время разрабатывалась Сбербанком и, похоже, полностью готова к эксплуатации. Теперь российские корпорации и банки могут использовать её для автоматического обмена платёжными и иными финансовыми документами, включая сообщения в международном формате.

Минфин протестировал займы в евро: он разместил облигации с купоном в 3% годовых. Всё прошло успешно, зарубежные инвесторы активно покупали выгодный актив: 55% долга выкупили британцы, 18% — европейские финансовые институты. Даже американские инвесторы не побрезговали заработать, выкупив 3% от всего выпуска.

Так что к возможным санкциям, похоже, готовы.