Зис из С...аратов! Город покрылся ледяными сосульками и превратился в мем

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Зис из С...аратов! Город покрылся ледяными сосульками и превратился в мем

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Фото: vk/Типичный Саратов

В Саратов, кажется, пришла настоящая зима, суровая и лютая. И к ней оказались не совсем готовы. Город покрылся огромными ледяными сосульками, которые порой выглядят так дико, что напоминают сказочных существ.

Пока коммунальные службы приходят в себя и пытаются справиться с проявлениями самой снежной за последние несколько десятилетий зимы в городе, местные жители тоже не сидят сложа руки. Они запустили флешмоб "Битва сосулек" в соцсетях, чтобы выяснить, где же спряталось самое большое и красивое творение изо льда.

Саратовцы, мы решили всё же найти самую большую и красивую сосульку Саратова и Энгельса! Ждём ваших фотографий, лучшие опубликуем, а потом сделаем общее голосование, где выберем победителей

Пост в группе "Типичный Саратов" во "ВКонтакте"

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/64saratov" target="_blank"><strong>Типичный Саратов</strong></a></p>

Заметили гигантскую сосульку? Смело фотографируйте и присылайте нам фото на конкурс #Битвасосулек

Пост в группе "Типичный Саратов" во "ВКонтакте"

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/64saratov" target="_blank"><strong>Типичный Саратов</strong></a></p>

И претендентов оказалось немало. Пользователи соцсетей активно включились в "игру", которая уже становится мемом, а их снимки публикуются в ВК-сообществе "Типичный Саратов".

"Вот такой ужас сейчас творится в одном из дворов Солнечного"

Запись на стене группы "Типичный Саратов"

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/64saratov" target="_blank"><strong>Типичный Саратов</strong></a></p>

Обратная сторона здания администрации Саратовского района, Тракторная, 43

Мария Гриценко

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/64saratov" target="_blank"><strong>Типичный Саратов</strong></a></p>

Хотите сосулей?! Держите! Претендую на звание самой длинной. Там, кстати, рядом остановка. Надеюсь, никого не убьёт

Никита Хабаров

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/64saratov" target="_blank"><strong>Типичный Саратов</strong></a></p>

Наказание от природы за брошенную машину во дворе?

Пост в группе "Типичный Саратов" во "ВКонтакте"

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/64saratov" target="_blank"><strong>Типичный Саратов</strong></a></p>

Странно, но почему-то сосульки на фото выглядят не так ужасающе, как на самом деле... В реальности они гораздо больше и страшнее. Фото искажает

Анастасия Фирсова

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/64saratov" target="_blank"><strong>Типичный Саратов</strong></a></p>

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что потребуется две-три недели, чтобы полностью очистить городские улицы, отмечает "Версия Саратов". Так что у участников есть ещё время, чтобы посоревноваться, а у пользователей соцсетей — проголосовать и выбрать победителя.

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