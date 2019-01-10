Зис из С...аратов! Город покрылся ледяными сосульками и превратился в мем

В Саратов, кажется, пришла настоящая зима, суровая и лютая. И к ней оказались не совсем готовы. Город покрылся огромными ледяными сосульками, которые порой выглядят так дико, что напоминают сказочных существ.

Пока коммунальные службы приходят в себя и пытаются справиться с проявлениями самой снежной за последние несколько десятилетий зимы в городе, местные жители тоже не сидят сложа руки. Они запустили флешмоб "Битва сосулек" в соцсетях, чтобы выяснить, где же спряталось самое большое и красивое творение изо льда.

Саратовцы, мы решили всё же найти самую большую и красивую сосульку Саратова и Энгельса! Ждём ваших фотографий, лучшие опубликуем, а потом сделаем общее голосование, где выберем победителей Пост в группе "Типичный Саратов" во "ВКонтакте"

Заметили гигантскую сосульку? Смело фотографируйте и присылайте нам фото на конкурс #Битвасосулек Пост в группе "Типичный Саратов" во "ВКонтакте"

И претендентов оказалось немало. Пользователи соцсетей активно включились в "игру", которая уже становится мемом, а их снимки публикуются в ВК-сообществе "Типичный Саратов".

"Вот такой ужас сейчас творится в одном из дворов Солнечного" Запись на стене группы "Типичный Саратов"

Обратная сторона здания администрации Саратовского района, Тракторная, 43 Мария Гриценко

Хотите сосулей?! Держите! Претендую на звание самой длинной. Там, кстати, рядом остановка. Надеюсь, никого не убьёт Никита Хабаров

Наказание от природы за брошенную машину во дворе? Пост в группе "Типичный Саратов" во "ВКонтакте"

Странно, но почему-то сосульки на фото выглядят не так ужасающе, как на самом деле... В реальности они гораздо больше и страшнее. Фото искажает Анастасия Фирсова

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что потребуется две-три недели, чтобы полностью очистить городские улицы, отмечает "Версия Саратов". Так что у участников есть ещё время, чтобы посоревноваться, а у пользователей соцсетей — проголосовать и выбрать победителя.