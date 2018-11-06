Полицейские нашли магазин черной магии, куда серийный убийца сдавал кости жертв

Хозяин торговой точки признался, что имел отношение к известному убийце, который убил 20 женщин.

Полицейские Мексики нашли 20 человеческих черепов в эзотерическом магазине, в котором продавалось всё необходимое для сатанинских ритуалов. Также они обнаружили ещё сотни костей, принадлежавших разным людям. Теперь стражи правопорядка расследуют связь подпольной торговли с серийным убийцей, который был пойман, когда он перевозил в коляске человеческие останки, сообщает Daily Star.

Кроме того, в магазине находилось 200 костей ног. В итоге полицейские арестовали 30-летнего Хорхе Луиса, который и рассказал о связи его торговой точки с известным серийным убийцей Хуаном Карлосом.

Карлос рассказал полиции, что убил по меньшей мере 20 девушек. Вместе с мужчиной была арестована и его жена — Патрисия. Позже преступник признался, что настолько сильно ненавидит женщин, что лучше скормит их сердца собакам, чем позволит им жить. Патрисия также утверждала, что её супруг насиловал своих жертв.