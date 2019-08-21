Посетитель сафари снял, как обезумевший носорог несётся прямо на их автомобиль

На кадрах видно, что животное пытается атаковать туристов и сдаётся только через 500 метров.

Прогулка в Южной Африке едва не закончилась трагедией, когда огромный носорог погнался за автомобилем с туристами и продолжал преследовать его на протяжении пятисот метров. На ужасающих кадрах, снятых в Национальном парке Крюгера, видно, что разъярённое животное гонится за машиной и ему практически удаётся достигнуть цели, сообщает Daily Star.

Погоня длилась больше минуты, после чего носорог сдался. Один из туристов, Риан Бошофф, рассказал, что изначально они хотели посмотреть на леопарда.

Носорог остановился прямо рядом с дорогой, и мы проехали мимо, чтобы продолжить поиски. Но в этот момент он бросился в атаку. Гид не отпускал педаль газа, и мы мчались как сумасшедшие Риан Бошофф

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