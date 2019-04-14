TikToкнутая Россия: Сахалин. Самые смешные и искренние видео из регионов страны

Здесь нет гламура и дорогих тачек. Не найдёшь фоток с курорта и еды. Это Tik Tok — приложение, позволяющее выкладывать короткие видео под музыку. И оно захватило россиян. По всей стране простые жители монтируют и постят свои искренние и забавные истории. Мы решили познакомить вас с ними. Раз в неделю мы будем делать подборку самых интересных Tik Tok-клипов. Решили двигаться с запада на восток — сегодня знакомимся с Сахалином.

Какими мы увидели жителей Сахалина и области благодаря приложению? Во-первых, они очень любят танцевать.

Некоторые демонстрируют очень рискованные трюки, которые не стоит повторять никому. Потому что демонстрация не всегда заканчивается удачно.

Мировую поп-культуру на Сахалине определённо знают хорошо. Например, группу Queen. И Фредди Меркьюри всегда остаётся таковым — даже если он кричит с балкона типичной российской новостройки.

Жители Сахалина определённо любят свой остров. Ведь даже в Интернете они посвящают ему маленькие клипы.

Никаких выдуманных красот. Все клипы — даже танцевальные — они записывают в привычной одежде и в очень знакомой многим россиянам атмосфере обычных квартир.

Ну и куда без русского рэпа? Причём читать его можно вот так вот: всей семьёй.

Чуть не забыли про котиков. Но на Сахалине они максимально негламурные.