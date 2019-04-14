TikToкнутая Россия: Сахалин. Самые смешные и искренние видео из регионов страны

Какими мы увидели жителей Сахалина и области благодаря приложению? Во-первых, они очень любят танцевать.
Некоторые демонстрируют очень рискованные трюки, которые не стоит повторять никому. Потому что демонстрация не всегда заканчивается удачно.
Мировую поп-культуру на Сахалине определённо знают хорошо. Например, группу Queen. И Фредди Меркьюри всегда остаётся таковым — даже если он кричит с балкона типичной российской новостройки.
Жители Сахалина определённо любят свой остров. Ведь даже в Интернете они посвящают ему маленькие клипы.
Никаких выдуманных красот. Все клипы — даже танцевальные — они записывают в привычной одежде и в очень знакомой многим россиянам атмосфере обычных квартир.
Ну и куда без русского рэпа? Причём читать его можно вот так вот: всей семьёй.
Чуть не забыли про котиков. Но на Сахалине они максимально негламурные.
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