Бывшая Бибера показала, почему он ещё пожалеет о расставании: 12 горячих фото

26-летняя Сахара Рэй, несмотря на свою спортивную и модельную карьеру, взлетела на пик популярности, только когда стала встречаться с известным певцом Джастином Бибером.

Страстный роман пары продлился всего пару недель, и причина расставания осталась неясной.

Но фанаты что Сахары, что Джастина считают, что последний был очень неправ, когда упустил такую красавицу.

В детстве и до 16 лет девушка активно занималась серфингом, как и её папа-спортсмен.

Но после решила, что профессия модели ей нравится больше. Зато регулярные занятия спортом помогли Сахаре получить такую потрясающую фигуру.

Но на физической красоте девушки её достоинства не заканчиваются. Сахара основала компанию по производству купальников собственного дизайна.

А также подписала успешный контракт и теперь является одной из ведущих моделей агентства ONE Management.

Модель, которую полюбили за купальники из изоленты, хороша и без них: 7 фото