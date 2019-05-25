Бывшая Бибера показала, почему он ещё пожалеет о расставании: 12 горячих фото

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Бывшая Бибера показала, почему он ещё пожалеет о расставании: 12 горячих фото

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Фото © Instagram/sahara_ray

26-летняя Сахара Рэй, несмотря на свою спортивную и модельную карьеру, взлетела на пик популярности, только когда стала встречаться с известным певцом Джастином Бибером.

Страстный роман пары продлился всего пару недель, и причина расставания осталась неясной.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahara_ray/" target="_blank"><strong>sahara_ray</strong></a></p>

Но фанаты что Сахары, что Джастина считают, что последний был очень неправ, когда упустил такую красавицу.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahara_ray/" target="_blank"><strong>sahara_ray</strong></a></p>

В детстве и до 16 лет девушка активно занималась серфингом, как и её папа-спортсмен.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahara_ray/" target="_blank"><strong>sahara_ray</strong></a></p>

Но после решила, что профессия модели ей нравится больше. Зато регулярные занятия спортом помогли Сахаре получить такую потрясающую фигуру.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahara_ray/" target="_blank"><strong>sahara_ray</strong></a></p>

Но на физической красоте девушки её достоинства не заканчиваются. Сахара основала компанию по производству купальников собственного дизайна.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahara_ray/" target="_blank"><strong>sahara_ray</strong></a></p>

А также подписала успешный контракт и теперь является одной из ведущих моделей агентства ONE Management.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahara_ray/" target="_blank"><strong>sahara_ray</strong></a></p>

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