Жертва пластического хирурга Саша Project чудом выжила в страшном ДТП — видео

Казалось бы, в жизни артистки Саши Project всё встало на свои места: она наконец отсудила два миллиона рублей у изуродовавшего её хирурга, встретила любовь и вернулась к работе. Однако неприятности словно преследуют артистку: минувшим вечером Саша чудом выжила в страшном ДТП.

Девушка возвращалась с выступления на цыганской свадьбе, в такси артистки врезалась "газель", от чего машина моментально загорелась. Водителя без сознания доставили в реанимацию, а Сашу без чувств вытащили из горящего автомобиля.

Девушка получила многочисленные травмы: ушибы колен, позвоночника, гематомы по всему телу и повреждения шеи. К слову, недавно певица хвасталась в своём "инстаграме" обновлённой грудью, которой на этот раз она осталась довольна. Несмотря на сильнейший ушиб, эта часть тела не пострадала.