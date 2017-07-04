31-летняя Саша Project выйдет замуж в платье за 1 млн рублей

Похоже, звезда нулевых Саша Project наконец выстрадала своё счастье. Отсудив миллионы у обидчика — пластического хирурга, изуродовавшего артистку — девушка занялась личной жизнью. На днях 31-летняя певица выйдет замуж. Несмотря на то что изначально в планах влюблённых был Израиль, торжество пройдёт в Москве. Под венец Саша отправится в эксклюзивном платье, сшитом на заказ. Наряд декорирован итальянским кружевом ручной работы, натуральным стеклярусом и жемчугом. Платье украшает 3000 камней Swarovski. Образ девушки будет дополнять двухметровый шлейф, расшитый кружевом. Как удалось выяснить Super, за роскошное платье певица отдала 1 млн рублей.