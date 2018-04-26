Впарил страховку — бесплатно съездил в Рим. Как Сбербанк мотивирует сотрудников
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
Банки очень часто навязывают клиентам (особенно тем, кто берёт кредиты) страховки. Обычно это страхование жизни. Если клиент тяжело заболеет или умрёт, кредит погасит страховая компания. В этом плюс страховки.
Минус — в том, что сотрудники банка её навязывают. Хотя это ещё мягко сказано. Больше подходят слова "заставляют покупать", "оказывают психологическое давление", "ставят ультиматум". Хотя по закону такая страховка может быть только добровольной.
"Отказали в выдаче потребительского кредита без обязательного оформления страховки. Кредит нужен был на 200 000, страховка была предложена более чем на 30 000", — пишет в на портале banki.ru житель Саратова.
Речь идёт о главном банке страны — Сбербанке. Он лидер по выдаче кредитов населению (5,1 трлн рублей на 1 апреля 2018 года).
Доходы Сбербанка и его дочек от страхования растут. Согласно отчётности банка, его структуры заработали за счёт "премий от страховой деятельности и деятельности Пенсионного фонда" (то есть платы людей за страхование) в 2017 году 17 млрд рублей (это разница между 250 млрд чистых премий и 233 млрд расходов). Это на 2 млрд больше, чем в 2016 году.
Клиенты очень редко приходят в банк с целью застраховать свою жизнь. Обычно они обращаются, чтобы попросить кредит, продлить действие дебетовой карты, открыть вклад и т. д. И сотрудники банка, выполняя то, что клиент просит, начинают говорить о страховке.
Как рассказала Лайфу одна из сотрудниц Сбербанка, убедить клиента оформить страхование жизни нелегко.
— Защита на карты (то есть страхование от кражи) идёт хорошо, потому что деньги с банковских карт воруют часто и люди боятся, — сказала она. — А вот продажи страхования жизни идут тяжело. Пока что-то не случится, люди не верят в плохое. В норме считается продать в день одно страхование жизни, одно страхование дома и от 3 до 5 страхований карт. Если не выполнишь план, то рискуешь лишиться премии. Ну а кто перевыполнил план — дополнительная премия.
Сотрудникам приходится напоминать клиенту, какие несчастья с ним в принципе могут произойти. Мужчин спрашивают: "А вы единственный кормилец? Тогда вам особенно нужна страховка! Представляете, если с вами что-то случится? Тогда кредит придётся выплачивать вашим родственникам, им будет очень трудно".
Лучших из лучших продавцов страховок дочка Сбербанка — "Сбербанк страхование жизни" — отправила отдыхать за границу. Речь идёт о тех, кто работает с премиальными клиентами — в программе "Сбербанк премьер".
Страхование жизни и здоровья в путешествии таким клиентам оформляется автоматически, когда активируется премиальная карта. Ещё им можно продать страхование от несчастных случаев и болезней (вообще, не только в путешествии), страхование близких (если с главой семьи что-то случится, они получат выплаты), страхование дома и много всего другого.
У таких клиентов тоже могут быть кредиты (то есть опять можно сказать, что добровольная страховка является обязательной). К тому же у них больше имущества и денег и, соответственно, больше поводов переживать за сохранность всего этого и думать о страховании.
На портале госзакупок с начала 2018 года было опубликовано 9 тендеров на организацию "поездки победителей мотивационной акции для сотрудников канала "Сбербанк премьер" по продаже страховых продуктов". Общая сумма — 30 млн рублей.
97 человек отправили в Брюссель, 46 человек — в Рим, 35 человек — в Бангкок (Таиланд), 29 человек — в Милан, 18 человек — в Тель-Авив. Сотрудникам предоставляются номера в трёх- и четырёхзвёздочных отелях. Отдых длится четверо суток. Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать эти тендеры.
Согласно статистике Центробанка за 2017 год, в потребительском кредитовании 18% жалоб связаны с навязыванием дополнительных услуг.
Как рассказывал Лайф, сотрудники Сбербанка идут даже на обман, чтобы заставить клиента купить страховку. В течение 5–14 дней после оформления страхования можно отказаться от этой слуги. Действует так называемый период охлаждения.
Многие клиенты действительно приходят вернуть навязанный полис. И тут банковские работники начинают снова их запугивать. Жителю Тамбова сотрудница Сбербанка, услышав, что он собирается избавиться от навязанного полиса, сказала:
"Это хуже всего! Потому как по вам делается пометка "Умышленно согласился на страховку для снижения процентов" и у вас портится кредитная история!" (так указано в жалобе).
А с испорченной кредитной историей, как известно, человек уже не сможет взять кредит ни в одном нормальном банке. Но это просто страшилка для дураков. В кредитной истории ставятся отметки только по самому кредиту, но не по страховкам.
Также клиентов, которые хотят вернуть страховку, мучают бюрократией:
"Потратили в отделении банка два часа. Был полный цирк, потому что написать заявление — три минуты, а сотрудники нас направляли от одного к другому, придумывая всё новые и новые причины для того, чтобы не давать нам написать заявление", — говорится в жалобе жителя Энгельса.
На что только не пойдёшь, чтобы получить премию и улететь в Таиланд.
Кстати, когда клиенты "Сбербанк премьер" едут отдыхать, а потом хотят получить выплаты от банка по своей страховке, это выходит у них не всегда.
"Бесполезная страховка! Номер страховки bm-201712. Сейчас находимся в Куала-Лумпур, Малайзия. Большой современный мегаполис. Поднялась высокая температура, таблетками не сбивается. Звонили 4 раза, чтобы вызвать врача. "Да, да, партнёры занимаются вопросом". На последний звонок сказали, что доктор приедет через 15 минут. Прошло уже 7 часов с тех пор, никто так и не приехал и не звонил. Судя по отзывам, здесь это стандартная ситуация. Жалко, что я их до оформления карты не прочитала", — говорится в жалобе клиентки "Сбербанк премьер".
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