Впарил страховку — бесплатно съездил в Рим. Как Сбербанк мотивирует сотрудников

Сбербанк отправил более 200 сотрудников отдыхать в Рим, Милан, Тель-Авив, Бангкок и Брюссель. Это те, кто продал больше всего страховок. Чтобы продать полис (и получить премию) сотрудники Сбербанка идут на всё, даже на обман, жалуются клиенты.

Банки очень часто навязывают клиентам (особенно тем, кто берёт кредиты) страховки. Обычно это страхование жизни. Если клиент тяжело заболеет или умрёт, кредит погасит страховая компания. В этом плюс страховки.

Минус — в том, что сотрудники банка её навязывают. Хотя это ещё мягко сказано. Больше подходят слова "заставляют покупать", "оказывают психологическое давление", "ставят ультиматум". Хотя по закону такая страховка может быть только добровольной.

"Отказали в выдаче потребительского кредита без обязательного оформления страховки. Кредит нужен был на 200 000, страховка была предложена более чем на 30 000", — пишет в жалобе на портале banki.ru житель Саратова.

Речь идёт о главном банке страны — Сбербанке. Он лидер по выдаче кредитов населению (5,1 трлн рублей на 1 апреля 2018 года).

Доходы Сбербанка и его дочек от страхования растут. Согласно отчётности банка, его структуры заработали за счёт "премий от страховой деятельности и деятельности Пенсионного фонда" (то есть платы людей за страхование) в 2017 году 17 млрд рублей (это разница между 250 млрд чистых премий и 233 млрд расходов). Это на 2 млрд больше, чем в 2016 году.

Клиенты очень редко приходят в банк с целью застраховать свою жизнь. Обычно они обращаются, чтобы попросить кредит, продлить действие дебетовой карты, открыть вклад и т. д. И сотрудники банка, выполняя то, что клиент просит, начинают говорить о страховке.

Как рассказала Лайфу одна из сотрудниц Сбербанка, убедить клиента оформить страхование жизни нелегко.

— Защита на карты (то есть страхование от кражи) идёт хорошо, потому что деньги с банковских карт воруют часто и люди боятся, — сказала она. — А вот продажи страхования жизни идут тяжело. Пока что-то не случится, люди не верят в плохое. В норме считается продать в день одно страхование жизни, одно страхование дома и от 3 до 5 страхований карт. Если не выполнишь план, то рискуешь лишиться премии. Ну а кто перевыполнил план — дополнительная премия.

Сотрудникам приходится напоминать клиенту, какие несчастья с ним в принципе могут произойти. Мужчин спрашивают: "А вы единственный кормилец? Тогда вам особенно нужна страховка! Представляете, если с вами что-то случится? Тогда кредит придётся выплачивать вашим родственникам, им будет очень трудно".

Лучших из лучших продавцов страховок дочка Сбербанка — "Сбербанк страхование жизни" — отправила отдыхать за границу. Речь идёт о тех, кто работает с премиальными клиентами — в программе "Сбербанк премьер".

Страхование жизни и здоровья в путешествии таким клиентам оформляется автоматически, когда активируется премиальная карта. Ещё им можно продать страхование от несчастных случаев и болезней (вообще, не только в путешествии), страхование близких (если с главой семьи что-то случится, они получат выплаты), страхование дома и много всего другого.

У таких клиентов тоже могут быть кредиты (то есть опять можно сказать, что добровольная страховка является обязательной). К тому же у них больше имущества и денег и, соответственно, больше поводов переживать за сохранность всего этого и думать о страховании.

На портале госзакупок с начала 2018 года было опубликовано 9 тендеров на организацию "поездки победителей мотивационной акции для сотрудников канала "Сбербанк премьер" по продаже страховых продуктов". Общая сумма — 30 млн рублей.

97 человек отправили в Брюссель, 46 человек — в Рим, 35 человек — в Бангкок (Таиланд), 29 человек — в Милан, 18 человек — в Тель-Авив. Сотрудникам предоставляются номера в трёх- и четырёхзвёздочных отелях. Отдых длится четверо суток. Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать эти тендеры.

Согласно статистике Центробанка за 2017 год, в потребительском кредитовании 18% жалоб связаны с навязыванием дополнительных услуг.

Как рассказывал Лайф, сотрудники Сбербанка идут даже на обман, чтобы заставить клиента купить страховку. В течение 5–14 дней после оформления страхования можно отказаться от этой слуги. Действует так называемый период охлаждения.

Многие клиенты действительно приходят вернуть навязанный полис. И тут банковские работники начинают снова их запугивать. Жителю Тамбова сотрудница Сбербанка, услышав, что он собирается избавиться от навязанного полиса, сказала:

"Это хуже всего! Потому как по вам делается пометка "Умышленно согласился на страховку для снижения процентов" и у вас портится кредитная история!" (так указано в жалобе).

А с испорченной кредитной историей, как известно, человек уже не сможет взять кредит ни в одном нормальном банке. Но это просто страшилка для дураков. В кредитной истории ставятся отметки только по самому кредиту, но не по страховкам.

Также клиентов, которые хотят вернуть страховку, мучают бюрократией:

"Потратили в отделении банка два часа. Был полный цирк, потому что написать заявление — три минуты, а сотрудники нас направляли от одного к другому, придумывая всё новые и новые причины для того, чтобы не давать нам написать заявление", — говорится в жалобе жителя Энгельса.

На что только не пойдёшь, чтобы получить премию и улететь в Таиланд.

Кстати, когда клиенты "Сбербанк премьер" едут отдыхать, а потом хотят получить выплаты от банка по своей страховке, это выходит у них не всегда.

"Бесполезная страховка! Номер страховки bm-201712. Сейчас находимся в Куала-Лумпур, Малайзия. Большой современный мегаполис. Поднялась высокая температура, таблетками не сбивается. Звонили 4 раза, чтобы вызвать врача. "Да, да, партнёры занимаются вопросом". На последний звонок сказали, что доктор приедет через 15 минут. Прошло уже 7 часов с тех пор, никто так и не приехал и не звонил. Судя по отзывам, здесь это стандартная ситуация. Жалко, что я их до оформления карты не прочитала", — говорится в жалобе клиентки "Сбербанк премьер".