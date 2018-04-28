Коллекторское агентство Сбербанка оказалось должником

У Сбербанка есть коллекторское агентство — "АктивБизнесКоллекшн" (АБК). Оно выбивает долги из клиентов Сбербанка. Берёт и "подработку" — обзванивает "чужих" должников, например Россельхозбанка (контракт на 25 млн рублей был заключён в 2017 году).

Недавно АБК само стало должником.

Что вы знаете об отчаянии? Жителю Свердловской области Фёдору (в судебном деле только его инициалы; мы назовём его так, а фамилию раскрывать не будем) есть что рассказать об этом. Ему из АБК звонили "ежедневно в течение октября, ноября, декабря 2016 года, января, февраля (затем был перерыв на четыре месяца. — прим. Лайфа), июля, августа, сентября 2017 года". Это цитата из заявления Фёдора.

Самое смешное и одновременно грустное — он не был ничего должен. С него ничего и не требовали. Коллекторы просто просили подозвать к телефону человека по фамилии Бороздин, потому что тот задолжал Сбербанку.

Но Фёдор не знал, кто такой Бороздин, и всё время просил коллекторов отстать. А потом обратился в Федеральную службу судебных приставов (она контролирует коллекторский рынок), а та подала в суд.

Суд напомнил АБК, что вообще-то говорить с представителем должника (даже если бы Фёдор им был) можно, только если он не против (если "не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия" — так говорится в законе). А Фёдор тысячу раз сказал, что он против, и даже очень.

Суд выписал агентству штраф — 50 тысяч рублей. А 19 апреля 2018 года приставы возбудили исполнительное производство — они намерены принудительно взыскать с АБК этот полтинник. Так поступают обычно со злостными неплательщиками.

Наверное, теперь они будут каждый день звонить главе Сбербанка Герману Грефу и просить подозвать к телефону того человека, который замучил Фёдора. А если серьёзно, приставы, чтобы выбить долг из АБК, могут списать деньги со счёта агентства.

Как пояснил юрист Константин Трапаидзе, приставы возбуждают исполнительное производство по исполнительному листу, который выдаёт им суд. То есть взыскание санкционировано судом. Правда, АБК выдачу листа может обжаловать, тогда процесс затянется. Возможно даже, что этот лист вообще отменят.

Агентство сейчас как раз пытается оспорить решение суда и настаивает на своей невиновности. Парадоксально: при этом АБК не отрицает, что его коллекторы звонили Фёдору много раз. Но они, мол, ничего не нарушали. И вот почему.

Во-первых, номер Фёдора агентству передал Сбербанк, то есть и ответственность за это на Сбере.

Во-вторых, АБК "полагает, что, поскольку информация о наличии задолженности в ходе телефонных разговоров не раскрывалась... в его действиях отсутствует состав вменяемого правонарушения" (цитата из решения суда).

Можете себе это представить? Звонит, значит, коллектор Фёдору, говорит, что он из АБК. Спрашивает товарища Бороздина. И так каждый день. И вот из этого как будто непонятно, что коллектор звонит, чтобы выбить долг. А какие могут быть ещё версии? Он что, хотел поговорить по душам? Или, может быть, продать лечебный чай со скидкой?

По словам Константина Трапаидзе, доводы агентства можно назвать формальными, но суду всё равно есть над чем подумать — некоторая юридическая развилка всё же усматривается. Формально да, агентство выполняло то, что ему поручил Сбербанк. Но, с другой стороны, для этого агентства в том числе и писался закон о коллекторской деятельности, а закон нужно соблюдать.

Есть другая похожая история, но там уже всё однозначно: рассмотрение дела завершено, приставы принудительно взыскали 50 тысяч рублей. В такой же ситуации, как Фёдор, оказалась жительница Ставрополя Наталья Камызина — Лайф ранее рассказывал об этом.

— Когда мне позвонили в первый раз, то сказали, что это служба коллекторов и что есть какая-то женщина, которая должна денег. И якобы она оставила мой номер телефона, — рассказала она Лайфу. — Я эту женщину не знаю, и никаких кредитов я не брала.

Наталья попыталась корректно объяснить коллекторам, что они, видимо, ошиблись. Но не подействовало.

— Они звонили несколько раз в неделю, потом стали звонить каждый день, а потом вообще десять раз в день могли позвонить! Стали угрожать. Говорили, придём домой, будем долг выбивать. Было очень страшно. Знаете, мне 60 лет, я заслуженная акушерка России, работаю в роддоме в Ставрополе. Все эти звонки морально очень угнетали, тем более когда это повторялось несколько раз в день.

Арбитражный суд оштрафовал АБК на 50 тысяч рублей, апелляционная инстанция оставила решение в силе, сумма уже взыскана приставами — и для этого тоже пришлось возбуждать исполнительное производство. То есть просто так, добровольно, по решению суда АБК с деньгами расставаться не спешило.

АБК пытается оспорить все решения судов по искам ФССП (а дел таких около десятка). Одно их них сейчас рассматривается уже в Верховном суде.

— Почему коллекторские агентства идут в таких спорах до конца? Они не хотят создавать прецеденты взыскания с них денег, — сказал Константин Трапаидзе.

АБК в ответ на запрос Лайфа прислало комментарий: "Общество не отказывается от оплаты штрафа, назначенного судом по административному делу". При этом оно считает, что "исполнительное производство в отношении Общества было возбуждено незаконно, а именно в нарушение действующего законодательства" — поскольку решение суда (где речь идёт о Фёдоре) еще не вступило в законную силу.

— В настоящий момент Общество планирует обратиться с заявлением в ФССП о прекращении исполнительного производства, т.к. оно было возбуждено в нарушение закона. В случае, если 9 Арбитражный апелляционный суд оставит решение суда первой инстанции в силе, Общество исполнит решение суда в полном объеме незамедлительно, — сообщили в АБК.