Ячейка без защиты. Почему в Сбербанке пропадают деньги клиентов

Столичные силовики расследуют очередной инцидент с кражей денег из депозитария Сбербанка. Полицейские не исключают, что к пропаже средств могут быть причастны сотрудники самого банка.

На днях в отдел полиции по столичному району Люблино с заявлением о краже обратился 38-летний житель Москвы. Он рассказал, что из арендованной им банковской ячейки в отделении ПАО "Сбербанк России", расположенном на Люблинской улице в доме № 38, в которой он хранил деньги, пропало содержимое.

В своём заявлении в полицию молодой человек сообщил, что 30 октября 2018 года арендовал две банковские ячейки в отделении Сбербанка.

Туда он заложил 6 085 000 рублей, которые получил от продажи принадлежавшей ему однокомнатной квартиры, расположенной в доме № 19 на улице Малышева.

— 30 октября 2018 года после сделки в две ячейки были заложены 3 300 000 и 2 785 000 рублей соответственно, — отмечает в своём заявлении в МВД клиент Сбербанка.

Однако, по словам молодого человека, когда 13 ноября 2018 года примерно в 13:00 он пришёл забирать свои деньги из банковских ячеек, то недосчитался 150 000 рублей.

Как и кто похитил деньги из ячейки, ни в банке, ни в полиции пока объяснить не могут.

— Сотрудники отдела полиции по столичному району Люблино проводят доследственную проверку по заявлению клиента банка о пропаже принадлежавших ему 150 000 рублей, хранившихся в арендованной у банка сейфовой ячейке, — рассказали Лайфу в полиции Москвы.

Редакция Лайфа запросила Сбербанк об обстоятельствах и версиях пропажи денег клиента из ячейки, ждала несколько дней, однако ответ так и не получила.

По словам адвоката Ильи Алексеева, клиенту Сбербанка не стоит рассчитывать на то, что банк выплатит компенсацию.

— При заключении договора хранения с предоставлением индивидуального банковского сейфа банк не несёт ответственности за содержимое ячейки. Содержимое ячейки известно только арендатору, поэтому доказать, что в арендованной ячейке находились деньги, будет трудно, — говорит юрист.

По его словам, в Гражданском кодексе есть статья 922, в которой указано два вида хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе: с использованием сейфа и с предоставлением сейфа. А разница между этими видами такова: первое — это договор хранения, второе — договор аренды банковского сейфа.

При варианте с использованием сейфа банк принимает от клиента ценности, описывает их, контролирует помещение и изъятие ценностей клиентом, что влечёт за собой ответственность банка. Такая система позволяет установить исчезновение ценностей, помещённых в банковскую ячейку, и, следовательно, привлечь банк к ответственности.

— Однако заключение таких договоров банки используют редко, так как этот вариант подразумевает ответственность банка. В связи с этим банки неохотно идут на заключение данных договоров, — говорит Илья Алексеев.

Чаще всего банки предлагают вариант с предоставлением сейфа.

— В этом случае клиент получает полную конфиденциальность: банк не проверяет, что владелец ячейки кладёт в неё, не составляет опись ценностей. В обмен на конфиденциальность банк не несёт ответственности, — отметил Илья Алексеев.

В столичной полиции напоминают, что подобная пропажа произошла в октябре. Тогда с заявлением о краже обратилась 43-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что из арендованной ею банковской ячейки в отделении ПАО "Сбербанк России" на Никулинской улице, дом № 25, пропали деньги, которые она там хранила.

— Из ячейки пропало 15 тысяч евро и две с половиной тысячи долларов. Общая сумма пропавшего — более миллиона рублей, — говорят в столичной полиции.

А в апреле 2018 года в Волгоградском отделении Сбербанка в Москве из депозитария пропало 200 миллионов рублей. Деньги являлись вещественными доказательствами по уголовному делу полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко.