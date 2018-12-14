Нет портрета — нет кредита. Сбербанк заставит клиентов сдать биометрию

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Нет портрета — нет кредита. Сбербанк заставит клиентов сдать биометрию

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Фото: © shutterstock

Сбербанк присоединился к масштабной программе сбора биометрических данных. Однако похоже, что программа будет проходить добровольно-принудительно. По крайней мере, на это намекают опубликованные условия банковского обслуживания клиентов. К чему обяжут клиентов — разберём на карточках.

Что такое биометрические данные?

Это 3D-портрет и голос. Их отправят в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС).

Фото: © ASSOCIATED PRESS

Зачем это нужно?

Официально — для упрощения дистанционной работы с клиентами. Голос и портрет позволяют определять личность с точностью в 99,9%.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Только ли Сбербанк собирает биометрические данные?

Нет. В программе участвуют все крупные банки. Но Сбербанк имеет самую большую базу клиентов и начал собирать данные позже всех.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

А когда появилась Единая биометрическая система?

ЕБС заработала 1 июля 2018 года. К концу 2019 года банки обязаны передать туда все биометрические данные клиентов. Это решение ЦБ.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Могу ли я отказаться?

В теории — да. Но в условиях банковского обслуживания Сбербанка прописано, что клиенту могут отказать, если он не идентифицирован.

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

То есть Сбербанк не обслужит меня, если я не сдам образцы голоса и фото?

Так написано в условиях обслуживания от 30.10.2018. Это коснётся работы со счетами, вкладами, ОМС клиента и мобильным банком.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

А если я сдам эти данные, могут ли их использовать другие организации?

По правилам Сбербанка — да, могут. Их могут передавать третьим сторонам. Или органам власти. Официально — ради вашего же блага.

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

То есть за мной будут следить?

Сбербанк и так следит за вами. Он имеет право обрабатывать ваши персональные данные, изучать интересы: соцсети, сайты, покупки.

Фото: © Pixabay

А к чему всё это приведёт?

К единой межбанковской системе данных, станет больше услуг онлайн. Подтвердить личность можно будет по звонку, без паролей.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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