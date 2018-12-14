Нет портрета — нет кредита. Сбербанк заставит клиентов сдать биометрию

Что такое биометрические данные?
Это 3D-портрет и голос. Их отправят в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС).
Фото: © ASSOCIATED PRESS
Зачем это нужно?
Официально — для упрощения дистанционной работы с клиентами. Голос и портрет позволяют определять личность с точностью в 99,9%.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Только ли Сбербанк собирает биометрические данные?
Нет. В программе участвуют все крупные банки. Но Сбербанк имеет самую большую базу клиентов и начал собирать данные позже всех.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
А когда появилась Единая биометрическая система?
ЕБС заработала 1 июля 2018 года. К концу 2019 года банки обязаны передать туда все биометрические данные клиентов. Это решение ЦБ.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Могу ли я отказаться?
В теории — да. Но в условиях банковского обслуживания Сбербанка прописано, что клиенту могут отказать, если он не идентифицирован.
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
То есть Сбербанк не обслужит меня, если я не сдам образцы голоса и фото?
Так написано в условиях обслуживания от 30.10.2018. Это коснётся работы со счетами, вкладами, ОМС клиента и мобильным банком.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
А если я сдам эти данные, могут ли их использовать другие организации?
По правилам Сбербанка — да, могут. Их могут передавать третьим сторонам. Или органам власти. Официально — ради вашего же блага.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
То есть за мной будут следить?
Сбербанк и так следит за вами. Он имеет право обрабатывать ваши персональные данные, изучать интересы: соцсети, сайты, покупки.
Фото: © Pixabay
А к чему всё это приведёт?
К единой межбанковской системе данных, станет больше услуг онлайн. Подтвердить личность можно будет по звонку, без паролей.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
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