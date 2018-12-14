Нет портрета — нет кредита. Сбербанк заставит клиентов сдать биометрию

Сбербанк присоединился к масштабной программе сбора биометрических данных. Однако похоже, что программа будет проходить добровольно-принудительно. По крайней мере, на это намекают опубликованные условия банковского обслуживания клиентов. К чему обяжут клиентов — разберём на карточках.

Что такое биометрические данные? Это 3D-портрет и голос. Их отправят в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Фото: © ASSOCIATED PRESS Зачем это нужно? Официально — для упрощения дистанционной работы с клиентами. Голос и портрет позволяют определять личность с точностью в 99,9%. Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков Только ли Сбербанк собирает биометрические данные? Нет. В программе участвуют все крупные банки. Но Сбербанк имеет самую большую базу клиентов и начал собирать данные позже всех. Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков А когда появилась Единая биометрическая система? ЕБС заработала 1 июля 2018 года. К концу 2019 года банки обязаны передать туда все биометрические данные клиентов. Это решение ЦБ. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова Могу ли я отказаться? В теории — да. Но в условиях банковского обслуживания Сбербанка прописано, что клиенту могут отказать, если он не идентифицирован. Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо То есть Сбербанк не обслужит меня, если я не сдам образцы голоса и фото? Так написано в условиях обслуживания от 30.10.2018. Это коснётся работы со счетами, вкладами, ОМС клиента и мобильным банком. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов А если я сдам эти данные, могут ли их использовать другие организации? По правилам Сбербанка — да, могут. Их могут передавать третьим сторонам. Или органам власти. Официально — ради вашего же блага. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов То есть за мной будут следить? Сбербанк и так следит за вами. Он имеет право обрабатывать ваши персональные данные, изучать интересы: соцсети, сайты, покупки. Фото: © Pixabay А к чему всё это приведёт? К единой межбанковской системе данных, станет больше услуг онлайн. Подтвердить личность можно будет по звонку, без паролей. Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков