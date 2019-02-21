Греф против Набиуллиной. Сбербанк задумал похоронить систему переводов ЦБ

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, какие интриги плетутся вокруг системы быстрых переводов Центробанка.

Похоже, система быстрых переводов и дешёвых платежей, о которой так победно трубил Центробанк, пошла ко дну. Помните, как функционеры ЦБ обещали запуск этого блага для всех россиян сперва с 1 января 2019 года, потом — с 1 февраля, а теперь даже и не называют дату… Потому что с технической стороны вроде бы все работы уже выполнены, отчёты написаны, хочется уже получить бонусы и премии. А тут выясняется, что работа только началась: необходимо систему тестировать, выявлять многочисленные ошибки и налаживать. Великие специалисты из ЦБ никак не могут разобраться: "А как работать в этой системе? Как налаживать? Неужели самим, ручками?" Нет, к такому в денежном санатории имени Российской Федерации не привыкли.

Вот и пытаются, в нарушение всех своих регламентов, перекинуть всю работу на свою дочку — НСПК, чтобы те завершили бета-тестирование так, как будто это сделали сами служащие ЦБ, получающие за это зарплату. Но… ничего не получается. Нет, в НСПК, конечно, стараются, однако система вышла сырая, и её доработка требует значительной квалификации персонала, а её нет — ни в ЦБ, ни в НСПК. Но это было бы ещё полбеды. Настоящей катастрофой, как говорят мои источники, стал окончательный отказ Сбербанка участвовать в распиле для нужд ЦБ.

Герман Греф сделал хитрый ход: в противовес вербальным заявлениям Эльвиры Набиуллиной о том, что все системно значимые банки просто обязаны присоединиться к быстрым переводам от ЦБ, он пообещал всем возможным конкурентам... поделиться прибылью. И теперь все банки, которые присоединятся к системе быстрых переводов Сбера, могут рассчитывать на часть комиссии с этих переводов (0,5%). Но при условии, что банки-партнёры будут использовать только сберовское программное обеспечение и обрабатывать данные клиентов, пользующихся сберовскими переводами, только через дата-центр Сбербанка. Греф, говорят, даже не против, если его партнёры одновременно присоединятся и к системе тёти Эли — мол, почувствуйте разницу.

Фактически этим Греф и его команда вбивают последний гвоздь в крышку гроба аналогичной системы ЦБ, которая, наоборот, требует совершенно бесплатно делать всю работу за ЦБ и при этом нести бремя содержания специалистов и оборудования за свой счёт. Именно поэтому и обещанные комиссии за перевод планируются такие низкие: пара рублей за перевод любой суммы в системе ЦБ против 1–1,5% у Сбербанка. На сегодня большинство крупных банков (за исключением ВТБ) выразили заинтересованность в присоединении к системе Сбербанка. По крайней мере, и "Промсвязь", и РСХБ, и даже, о диво, — "Открытие".

Что остаётся Набиуллиной? Вангую репрессии в отношении Сбера или как минимум других госбанков — дочек ЦБ. Но насколько это подействует — неизвестно. Банкирам очевидно, что система ЦБ уступает сберовской во всём, а значит, выбор у них невелик: или принять на себя весь негатив будущих рассерженных системой ЦБ клиентов, или присоединиться к системе, которая сейчас самая массовая, потому что уже работает.