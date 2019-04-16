"Инвестиционные облигации" от Сбербанка. Всё на зеро?

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, почему россияне всё ещё неохотно пользуются биржевыми инструментами.

Похоже, что нишу финансовых услуг для неграмотных вкладчиков, спускающих деньги в онлайн-казино, форекс-дилерах и других мошеннических организациях, решил занять Сбербанк. В социальных сетях началась активная рекламная кампания инвестиционных облигаций Сбербанка "с потенциальной доходностью до 10% годовых". Тонкость в том, что эти бумаги вовсе не инвестиционные, а доходности может не быть вообще никакой. Хотите сыграть?

В инвесторы заманивают образами участников "Квартета И". Счастливый Ростислав нахваливает этот продукт классическим жестом "окей". "Без риска потерять вложения", — обещает он. Про риск не получить доход в рекламе почему-то указать забыли.

Но вы спросите: "Как так? Ведь облигации — это ценная бумага, которая предполагает получение дохода?"

Как устроены инвестиционные облигации Сбербанка

А всё просто: прибыль по своим инвестиционным облигациям Сбербанк вовсе не гарантирует. Доход по этим бумагам плавающий и зависит от ряда факторов. Например, доходность по одним облигациям зависит от того, как в течение срока обращения облигаций будут себя вести цены на золото, по другим — цены на акции технологических гигантов вроде Facebook и Apple, по третьим — цены зарубежных автоконцернов, в том числе BMW или "Порше". Если все акции в собранном Сбербанком пакете будут стабильными и не упадут в течение полугода более чем на 10%, тогда Сбербанк выплатит в этом полугодии купон в 10% годовых. А если в течение этого времени цена хоть одной из акций всё-таки теряет более 10% своей стоимости, банк вам ничего не должен. Наоборот, вы должны банку заплатить комиссию за эту ценную услугу — 0,46% от вложенной суммы.

Забавно, что по обычным облигациям Сбербанк аккуратно выплачивает до 8,5% годовых, а вот по "инвестиционным", по которым можно вообще ничего не получить, обещает всего лишь 10%.

Казино от Германа Грефа

Понятно, что вложенные деньги ни в какие зарубежные активы реально не инвестируются. Идея явно позаимствована у форекс-мошенников с их "бинарными опционами": поставьте на рост или падение чужих акций — может, и выиграете. Но скорее проиграете. В подобных азартных играх в выигрыше всегда только казино. В отличие от форекс-мошенников, без вложений вас Сбербанк не оставит. Только процентов не заплатит.

Впрочем, в самом Сбербанке не согласны с таким сравнением.

— Доход зависит от того, как растут акции той или иной компании. Это зависит от ситуации на рынке, политической обстановки и курса валюты, стоимости нефти и т.д. Это не везение, а биржа, — ответил мне специалист службы поддержки Сбербанка.

Интересно: глава госбанка Герман Греф постоянно сетует, что в России, в отличие от западных стран, очень мало инвесторов, готовых вкладывать в биржевые инструменты. Это потому, Герман Оскарович, что россияне часто обжигаются на подобных бумагах, которые предлагают вроде как приличные организации.