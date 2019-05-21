Большой куш! Если банкомат выдал больше денег, не спешите радоваться

Представьте себе чудо: вы запрашиваете у банкомата 189 тысяч рублей, а он "выплёвывает" вам в 2,5 раза больше — 473 тысячи. Именно такая история произошла с двумя везучими друзьями в городе Ефремове, что под Тулой. Но не спешите завидовать! Теперь им грозит штраф и уголовное преследование.

Рано утром двое мужчин обналичивали карту. Ничего необычного! Вставили её в ридер, набрали пин-код, ввели необходимую сумму для выдачи. Однако каково же было их удивление, когда банкомат выдал им на 284 тысячи рублей больше запрошенной суммы. Свалившийся на них куш "везунчики" рассовали по карманам и ушли. Увы, "везение" оказалось сомнительным. Уже вечером их нашли полицейские!

— По предварительным данным, инкассаторы загрузили в ячейку банкомата вместо купюр достоинством 2 тысячи рублей пятитысячные купюры. Из-за этой оплошности выдача денег производилась с ошибкой. Личности "везунчиков" установлены. С ними связались. Задерживать их не видим смысла. Так что пока выясняем все обстоятельства, изучаем видео с камеры наблюдения. Главный вопрос для нас: был ли злой умысел? — рапортует Лайфу Сергей Сергейчев, инспектор общественных связей УМВД по Тульской области.

Случай этот далеко не первый и явно не последний. По крайней мере, судебные прецеденты по подобным инцидентам есть. Например, три года назад по уголовной статье "Кража" осудили 26-летнюю жительницу Кемерова, которой банкомат по ошибке выдал вместо 100-рублёвых купюр пятитысячные. Дело было так. Девушка запросила 400 рублей, однако банкомат выдал ей 20 тысяч четырьмя купюрами по 5 тысяч. При этом чек не распечатался. Тогда она ещё раз запросила стольник и снова получила 5 тысяч. Тут уж девушка догадалась о сбое и ничтоже сумняшеся сняла еще 80 тысяч рублей. На суде она раскаялась. Ей пришлось возместить ущерб (в рассрочку, так как большую часть успела потратить) и оплатить пятитысячный штраф.

Ещё легко отделалась. За кражу могла и до двух лет колонии схлопотать.

Что же надо делать, если вам "повезло"? Лайфу ответила Анастасия Гула из пресс-службы Сбербанка:

— Если клиент получил в банкомате сумму денежных средств, отличающуюся от запрашиваемой, ему необходимо сразу же обратиться в банк для урегулирования данной ситуации. Банк же вправе использовать все способы защиты, предусмотренные действующим законодательством.

Как итог, можно с уверенностью констатировать: чудес не бывает! Если вы вдруг получили от банкомата больше, чем положено, то вас обязательно вычислят и изымут назад лишние деньги. Успели потратить чужие — вернёте свои. А вычислят вас легко. Все банкоматы оборудованы камерами и счётчиками времени: в любой момент легко проверяется, кто, когда, сколько снял средств и по какой карте.