Спасаем деньги. В чём лучше хранить сбережения?

Портал SuperJob.ru провёл опрос среди пользователей
Вот какую валюту предпочитают россияне:
39% — Рубль 19% — Доллар 13% — Евро 9% — юань, фунт стерлингов
20% — не знают, какая лучше
Фото: © Агентство городских новостей "Москва"
Чем старше россиянин, тем меньше верит рублю
Свои сбережения в рублях хранят 45% опрошенных в возрасте до 24 лет.
И лишь 36% тех, чей возраст 25–45 лет
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Центробанк России даёт однозначный совет
Финансовый регулятор как заклинание твердит одно: храните средства в рублях, ведь инфляция снизилась и будет снижаться
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Издание Ttfinance.ru публикует прогнозы банкиров о курсе доллара на конец года
Главный аналитик "БКС премьер" даёт за доллар 66–69 руб. Главный экономист "Альфа-банка" — 67 руб. Но если нефть упадёт — 75 руб.
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
А Finam.ru посчитал доходность валютных вложений
Доход годового долларового вклада в 2018 году — 21,8%, а в евро — 16,5%. Но это если вы успели взять валюту до мая 2018 года
Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов
Эксперты Rambler.ru сформировали своё отношение к криптовалютам
Пока что в биткоин и его аналоги вкладываться не рекомендуют. Это лотерея. Он, конечно, может подрасти. Но рискуете всё потерять
Фото: © Pixabay
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