Спасаем деньги. В чём лучше хранить сбережения?

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Спасаем деньги. В чём лучше хранить сбережения?

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Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/SMarco Verch//SimpleIllustrations

Сразу несколько изданий дали свои прогнозы о будущем экономики и посоветовали, в чём лучше хранить заработанное, чтобы не потерять и приумножить. Мы собрали советы воедино.

Портал SuperJob.ru провёл опрос среди пользователей

Вот какую валюту предпочитают россияне:

39% — Рубль 19% — Доллар 13% — Евро 9% — юань, фунт стерлингов

20% — не знают, какая лучше

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Чем старше россиянин, тем меньше верит рублю

Свои сбережения в рублях хранят 45% опрошенных в возрасте до 24 лет.

И лишь 36% тех, чей возраст 25–45 лет

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Центробанк России даёт однозначный совет

Финансовый регулятор как заклинание твердит одно: храните средства в рублях, ведь инфляция снизилась и будет снижаться

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Издание Ttfinance.ru публикует прогнозы банкиров о курсе доллара на конец года

Главный аналитик "БКС премьер" даёт за доллар 66–69 руб. Главный экономист "Альфа-банка" — 67 руб. Но если нефть упадёт — 75 руб.

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

А Finam.ru посчитал доходность валютных вложений

Доход годового долларового вклада в 2018 году — 21,8%, а в евро — 16,5%. Но это если вы успели взять валюту до мая 2018 года

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов

Эксперты Rambler.ru сформировали своё отношение к криптовалютам

Пока что в биткоин и его аналоги вкладываться не рекомендуют. Это лотерея. Он, конечно, может подрасти. Но рискуете всё потерять

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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