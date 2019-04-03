Молодожёны смогут сыграть свадьбу в планетарии и Москва-Сити

Московская мэрия запустила необычный эксперимент. Теперь у молодожёнов есть шанс отметить свадьбу небанально. И вместо привычных загсов провести церемонию в самых необычных и ярких местах столицы. Причём регистрация будет официальной и стоить всего 350 рублей. Новых площадок будет 20, и они заработают 4 мая. А записаться туда можно уже сейчас через районный загс. Расскажем о площадках подробнее.

"Москвариум" Зарегистрировать свадьбу на дне океана. В окружении гостей, а также 12 тысяч рыб и моллюсков. Весьма оригинально Башня "Федерация" Панорамный обзор в 360 градусов. И одна из самых красивых панорамных площадок столицы. Это точно яркие ощущения и классные фото Стадион "Спартак" В Москве немало фанатов красно-белых. Отметить свадьбу на стадионе — это просто фанатская мечта футбольных молодожёнов Стадион "Лужники" В 1980 году отсюда улетал олимпийский Мишка. И это место может стать прекрасной стартовой площадкой для молодой семьи Останкинская телебашня Самое высокое здание Европы. Регистрация на высоте 540 метров. А ведь ещё и трансляцию устроить можно. Эта свадьба запомнится Ресторан "Романтик" Тюль, кружева, нежные кремовые цвета. Название говорит само за себя. Романтичный ресторан наверху бывшей гостиницы "Украина" Библиотека Боголюбова Где ещё почерпнуть знания о будущей семейной жизни, как не из книг? И нет места лучше, чем библиотека. Тем более столь импозантная Центр искусств храма Христа Спасителя Десятки шедевров искусства из частных коллекций. Полумрак. Центр города. Любители прекрасного, безусловно, оценят такую локацию Храм Христа Спасителя Монументальность, эпичность и красота. Свадьбу в главном храме страны молодожёны будут вспоминать всю жизнь Планетарий Свадьба под звёздами — это круто. Но увидишь их в Москве лишь в планетарии. Прекрасный повод заключить союз, одобренный небом Башня "Меркурий" (Mercury Space) Любителям фантастики точно сюда. Интерьер этого бизнес-центра словно вышел из фильмов про светлое будущее человечества Согласие-холл Дорого и стильно украшенное место в центре столицы. Прекрасный повод блеснуть роскошью и уровнем дохода. Для любителей luxury Театр "Школа современной пьесы" Но если вы думаете не столько о деньгах, сколько о высоком, свадьба в модном театре — ваш выбор. Быть или не быть? Конечно, быть Ресторан "Карлсон" Панорамный вид на Кремль — раз. Авторская кухня — два. Прекрасный вариант торжественной регистрации, переходящей в застолье Дом торжеств "Сафиса" Дворец с мраморными колоннами. Золочённые люстры. Красная ковровая дорожка. Идеальное место для свадьбы принца и принцессы Особняк на Волхонке В XVIII веке здесь устраивали балы для аристократов. А сегодня можно устроить персональный бал в антураже Российской империи Дом музыки Прекрасное стеклянное здание с видом на Новоспасский монастырь. Солнечный свет и классическая музыка. Отличное место для свадьбы Royal Studio Красиво, дорого, но при этом не слишком пёстро. Белые залы особняка на Малой Ордынке дополнят белое платье невесты Особняк Спиридонова Здесь бывали поэты Блок и Брюсов. Особняк выглядит как памятник эпохе Серебряного века русской поэзии. Романтики оценят Усадьба Муравьёвых-Апостолов Ещё одно величественное и романтичное место. Если вы хотите запоминающуюся регистрацию в уютном поместье XIX века — это ваш выбор