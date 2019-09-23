Свадебный возраст. Во сколько лет выходят замуж в России и за границей

Отчёт Росстата состарил российских невест. Если раньше девушки спешили выйти замуж в 18–24 года, то теперь ячейку общества создают на восемь лет позже. Рано это или поздно по сравнению с мировыми тенденциями? Мы сравнили возраст российских и зарубежных невест.
Россия
Возраст вступления в брак для невесты от 25 до 34 лет. По этому показателю россиянки догнали мужчин. Те тоже не женятся раньше 25
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Китай
В Китае разрешено вступать в брак с 20 лет. Но средний возраст невесты в этой стране 27 лет
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Ирландия
В этой стране самый пожилой возраст невесты. Обычно ирландки решаются создать семью в 34 года
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Греция
Средний возраст вступления в брак в Европе снижается повсеместно. Гречанки решаются стать невестой обычно в 29 лет
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КНДР
В этой закрытой стране строгие правила по отношению к браку и даже интимные отношения до не приветствуются. Возраст невесты 25 лет
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США
В Соединённых Штатах создают семьи довольно поздно, хотя статистика зависит от штата. Возраст невест всё чаще превышает 30 лет
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Турция
Восточная страна по-прежнему не желает стареть. И хоть возраст невест там тоже снижается. Но чаще невесты идут к алтарю в 23 года
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