Свадебный возраст. Во сколько лет выходят замуж в России и за границей

Отчёт Росстата состарил российских невест. Если раньше девушки спешили выйти замуж в 18–24 года, то теперь ячейку общества создают на восемь лет позже. Рано это или поздно по сравнению с мировыми тенденциями? Мы сравнили возраст российских и зарубежных невест.

Россия Возраст вступления в брак для невесты от 25 до 34 лет. По этому показателю россиянки догнали мужчин. Те тоже не женятся раньше 25 Фото © Wikipedia

Китай В Китае разрешено вступать в брак с 20 лет. Но средний возраст невесты в этой стране 27 лет Фото © Wikimedia Commons

Ирландия В этой стране самый пожилой возраст невесты. Обычно ирландки решаются создать семью в 34 года Фото © PxHere

Греция Средний возраст вступления в брак в Европе снижается повсеместно. Гречанки решаются стать невестой обычно в 29 лет Фото © Flickr/Milkbar Nick

КНДР В этой закрытой стране строгие правила по отношению к браку и даже интимные отношения до не приветствуются. Возраст невесты 25 лет Фото © Flickr/Clay Gilliland

США В Соединённых Штатах создают семьи довольно поздно, хотя статистика зависит от штата. Возраст невест всё чаще превышает 30 лет Фото © Flickr/Thomas Hawk