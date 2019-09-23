Свадебный возраст. Во сколько лет выходят замуж в России и за границей

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Фото © Pexels

Отчёт Росстата состарил российских невест. Если раньше девушки спешили выйти замуж в 18–24 года, то теперь ячейку общества создают на восемь лет позже. Рано это или поздно по сравнению с мировыми тенденциями? Мы сравнили возраст российских и зарубежных невест.

Россия

Возраст вступления в брак для невесты от 25 до 34 лет. По этому показателю россиянки догнали мужчин. Те тоже не женятся раньше 25

Фото © Wikipedia

Китай

В Китае разрешено вступать в брак с 20 лет. Но средний возраст невесты в этой стране 27 лет

Фото © Wikimedia Commons

Ирландия

В этой стране самый пожилой возраст невесты. Обычно ирландки решаются создать семью в 34 года

Фото © PxHere

Греция

Средний возраст вступления в брак в Европе снижается повсеместно. Гречанки решаются стать невестой обычно в 29 лет

Фото © Flickr/Milkbar Nick

КНДР

В этой закрытой стране строгие правила по отношению к браку и даже интимные отношения до не приветствуются. Возраст невесты 25 лет

Фото © Flickr/Clay Gilliland

США

В Соединённых Штатах создают семьи довольно поздно, хотя статистика зависит от штата. Возраст невест всё чаще превышает 30 лет

Фото © Flickr/Thomas Hawk

Турция

Восточная страна по-прежнему не желает стареть. И хоть возраст невест там тоже снижается. Но чаще невесты идут к алтарю в 23 года

Фото © Flickr/jurban

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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